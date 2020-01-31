Sualtı Arkeoloji Müzesi projesi çalışmaları devam ediyor

31 Ocak 2020

IMEAK DTO Antalya Şubesi Ocak ayı Meclis toplantısı yapıldı. DTO Antalya Başkanı Ahmet Çetin, Adrasan bölgesinde yaşanan İskele sıkıntısının giderilmesi amacıyla kurumlar ile görüşmeler yaptıklarını, kamuoyunu bilgilendirmek için Kumluca Ticaret Sanayi Odası ve Kumluca Belediyesi ile toplantı yapılacaklarını bildirdi.

Kemer Sualtı Arkeoloji Müzesi Projesi

Akdeniz Üniversitesi Kemer Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz de Kemer Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Akdeniz kıyılarında sualtı arkeolojik kazılar hakkında bilgi verdi.

DTO Antalya Şubesi ile işbirliği içinde olduklarını belirten Öniz, Kemer Sualtı Arkeoloji Müzesi projesinin uygulamaya geçirilmesi için adım attıklarını söyledi.

Projelerin hazırlandığını ve revize edildiğini anlatan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulduğunu anımsatan Hakan Öniz, şunları kaydetti.

''Sayın Bakanımıza bu proje beş ayrı kez sunuldu. Her defasında (yapalım) diye talimatı alındı. Bölgenin katkıları ve DTO'nun da bu projenin bir tarafında yer alması ile dünyanın en modern sualtı arkeoloji müzesini ülkemize, Antalya ve Kemer'e kazandırmış oluruz. Neden Kemer? Çünkü bölgede bir de Kültür ve Turizm Bakanlığımız adına Kemer’in merkezinde Antalya Müzemiz ile birlikte İdyros Antik Kenti’nin kazısını yapıyoruz. Kazılarımıza üç sene önce başladık. Kazı alanı Ayığı Parkı’nın hemen yanında, üçüncü derece SİT alanımızda yaklaşık yedi dönümlük bir alanda müze yapımına uygun, denize 30 metre mesafede devam ediyor. Bu müze turizme de büyük katkı sunacak.''

Yatlara mavi bayrak

TURÇEV Mavi Bayrak Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy da teknelerin Mavi Bayrak alımı konusunda bilgi verdi. Antalya’nın Mavi Bayrak sayısında dünyada ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl günübirlik ve charter yatların da mavi Bayrak sayını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Atasoy, şöyle konuştu.

''DTO Antalya Şubesi ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl özellikle yatlarda mavi bayrak sayılarının artırılması için ciddi bir çalışma içerindeyiz. Hedefimiz Mavi bayrağı, dünyada en çok bilinen eko etiket olarak yatlarımızda dalgalandırmak. Turistlerin daha çok çevre ve doğal kaynakları korunduğu, denizin, havanın temiz olduğu yerleri tercih ediyorlar.''