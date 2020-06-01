Subaşı: TARSİM çiftçinin zararını ödemek istemiyor

01 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, iklim değişikliği nedeniyle büyük zarara uğrayan özellikle narenciye çiftçisinin, zararını TARSİM tarafından karşılamadığını söyledi. Subaşı, ''Tarım sigortası TARSİM iklim farklılığından oluşan zararları karşılamamakta ve zarar çiftçinin üzerinde kalmaktadır. Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’den, TARSİM'in teminat altına aldığı riskler kapsamına iklimsel değişikliklerin de eklenmesini istiyoruz.'' dedi.

TBMM Başkanlığı’na, Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Subaşı şunları kaydetti:

''Yaşamakta olduğumuz pandemi dönemi nedeniyle tarımın ne kadar önemli olduğu ortaya bir kez daha çıktı. ’Tarım sektörü, nüfusun en temel beslenme ihtiyacı açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir.''

Sıcak Batı Akdeniz’i vurdu

Mayıs ayında başlayan ve son iki haftasındaki aşırı sıcaklar ile ardından havanın ani soğuması ve soğuk rüzgarların, Antalya, Mersin, Adana ve Finike, Kemer gibi Türkiye'nin ve ihracatının önemli narenciye üretim bölgelerinde büyük ölçüde erken döküm zararına neden olduğuna dikkat çeken Hasan Subaşı, ‘’Pek çok çiftçimiz öngörülemeyen ve elinde olmayan iklimsel değişim nedeniyle zarara uğramıştır'.' dedi.

Doğal felaketlerin ve iklimsel değişikliklerinin çiftçinin her zaman başına gelebileceğini, Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu"nun çıkarıldığını anımsatan Subaşı şöyle devam etti:

''Asıl amacı tarımsal riskleri en aza indirmek ve çiftçiyi bu risklerden korumak olan TARSİM, iklim farklılığından oluşan zararları karşılamamakta ve zarar çiftçinin üzerinde kalmaktadır. Akıl almaz gerekçelerle TARSİM riski kendi üzerinden atmaktadır. Öyle ki kimi zaman tarım ürünlerinin çiçeklerinde don olayı meydana geldiğinde, TARSİM bu çiçeklerin pembe çiçek oldukları ve henüz beyaz çiçeğe dönmediği gerekçesine sığınabiliyor. Bugün narenciyede karşı karşıya kaldığımız iklim şartları nedeniyle yaşanan erken döküm olayında TARSİM çiftçilere bu konunun kendi teminatları kapsamına girmediğini ifade etmektedir. Bu nasıl bir sigorta sistemidir, anlaşılır gibi değil. İklim farklılığının verdiği zararlar sigorta teminat kapsamına alınmazsa, çiftçi zarar göreceği gibi yakında TARSİM'in de kapısına kilit vurması gerekmektedir.''