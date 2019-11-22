“Şubat ayına kadar su sıkıntısı söz konusu değil”

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, normal gündem maddeleri ile önergeler görüşüldü. Toplantıda, ayrıca yatırım ve hizmetler gündeme gelerek, şehrin mevcut su stoku değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘beklenilen yağışların gecikmesi nedeniyle’ Bursa’da su stokunun azaldığını, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranının yüzde 63’ler seviyesinde bulunduğunu söyledi. Buna rağmen önümüzdeki Şubat ayına kadar şehirde su sıkıntısı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’ya hiç yağmur yağmasa bile ikinci aya kadar su rezervimiz var. Normalde bu mevsimlerde harekete geçmiyoruz fakat derin kuyuları çalıştırmak durumundayız” dedi. Bursalılardan suyun tedbirli kullanılması noktasında hassasiyet beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Yarın Cuma vaazlarında da bu konu işlenecek. Hemşerilerimizin dikkatli olmazı kaçınılmazdır. İnşallah herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden sıkıntıyı aşacağız” diye konuştu.