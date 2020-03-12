Sulama projeleriyle çiftçilere 537 milyon TL gelir artışı sağlandı

12 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - DSİ’den yapılan açıklamada, “Bursa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır” denildi. Nilüfer Barajı’nın Bursa şehir merkezine yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağladığına değinilirken, ayrıca enerji maksatlı olan Nilüfer Barajı ile yıllık 3 kWh enerji üretildiği hatırlatıldı. Açıklamada Orhaneli Çınarcık Barajı ve Yenişehir Boğazköy barajlarının da şehir merkezine yıllık 145 milyon metreküp içme suyu sağladığı belirtilirken, inşa safhasında bulunan 9 barajın da zirai kalkınmayı geliştireceğine işaret edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son 17 yılda inşa edilen sulama tesisleriyle 744 bin 50 dekar araziyi sulamaya açarak verimli toprakların suyla buluşmasını sağlanmıştır. Böylece çiftçilere 537 milyon TL gelir artışı sağlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam eden 9 içme suyu ve sulama tesisi projesi ile 167 bin 410 dekar mümbit arazinin suyla buluşmasını, 54,73 milyon metreküp içme suyunun yakın zamanda hizmete açacağız. İlimizde proje ve planlama çalışmaları devam eden 27 adet tesis bulunmaktadır. Bursa’da sel ve taşkınları azaltmak için 17 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Bursa şehir merkezi, 12 meskûn mahal ve 47 bin 173 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bunlarla birlikte “Kendi Enerjimizi Kendimiz Üretiyoruz” işletme safhasında olan 11 adet HES’ in kurulu gücü 185,83 MW, yıllık enerji üretimi 653,54 milyon kilovatsaattir. Planlama ve proje aşamasında 10 adet HES bulunuyor” denildi.