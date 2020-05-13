Sulama projesiyle tarımsal gelir yıllık 35 milyon TL artacak
Bursa Yenişehir İlçesi Çiçeközü ve Karaamca mahallelerinin sulanması amacıyla sürdürülen Yenişehir Çiöçeközü Göleti Sulaması projesi yüzde 90 oranında tamamlandı. Proje kapsamında 12 bin 770 dekar tarımsal arazi sulanırken, yıllık 35 milyon liralık gelir artışı sağlanacak.
BURSA (DÜNYA) - DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, sürdürülen çalışmalarla Çiçeközü ve Karaamca mahallerine ait toplam 12 bin 770 dekar tarımsal arazinin sulanabileceğini belirterek projenin yüzde 90 oranında tamamlandığını aktardı. Yıldız, “Projemiz kapsamında sulama şebekesi tamamlanan Çiçeközü Mahallesinde 8 bin 770 dekar alanda deneme sulamalarına başlanılmıştır” dedi. Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması projesi kapsamında kalan imalatların en kısa zamanda tamamlanarak kalan 4 bin dekar alanın daha sulamaya açılacağının altını çizen Kaya Yıldız, Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması projesinin tamamlanması ile birlikte tarımsal alanda 35 milyon TL yıllık gelir artışı sağlanması hedeflendiğini söyledi.