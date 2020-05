Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, gençlerle buluştu

19 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - BOSİAD, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen özel video konferansta değerli bir ismi konuk etti. Gençlerle birlikte gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen tüm sürecine tanıklık etmiş, asırlık çınar, dünyaca ünlü Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ’dı. Bilgisi, kültürü ve engin tecrübeleriyle milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs’ı ve Atatürk’e dair anılarını anlatan Muazzez İlmiye Çığ, gençlere öğütlerde de bulundu. Programın açılışında bir konuşma yapan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, “Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs’ta başlattığı kurtuluş hareketi ve o dönem yaşananlar, her Türk için çok değerli, çok önemlidir. Biz de bu anlamlı günde, Atatürk’ün ‘bütün ümidim’ dediği gençlerle bir araya gelmek istedik. Büyük zorlukları aşarak bu ülkeyi kurtaran, yeniden kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü ve o dönemin gerçeklerini, o günleri yaşayan bir isimle hatırlamak istedik. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir dönüm noktası olan, milli mücadelemizin başlangıcı 19 Mayıs’ı ve Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz” dedi.

“Mühim olan Atatürk’ü ve yaptıklarını hatırlamak”

Atatürk’ü ilk kez Eskişehir’de İran Şahı ile birlikte üstü açık arabada giderken gördüğünü söyleyen Muazzez İlmiye Çığ, “Hemen evden çıkıp selamlaşmıştık. O gün yaşadığım heyecanı hiç unutamam. Atatürk’ü yakından görüşüm o oldu, bir daha ise öyle göremedim. Mühim olan ise onu hatırlamak, bu ülke için yaptıklarını bilmek. O yıllar bütün gençlerin en önemli düşüncesi ve arzusu; okuyup memlekete faydalı birer insan olmak, ülkemizi çağdaş ülkeler düzeyine taşımaktı. İmkanlarımız çok kısıtlıydı, bunun için çok çalıştık.” diye konuştu.

“Çok okuyun, daima ileri bakın”

Atatürk’ün, dünyada yaşayan ve yaşamış medeniyetleri yakından takip eden, bulunduğu koşulların dışında dünyada olan olaylara da ilgi gösteren bir lider olduğunu belirten Çığ şöyle devam etti: “Atatürk o koşullarda bile çok fazla okumuş. Bugünün gençlerinin de yapacağı en önemli şey okumaktır. Okuduğunuz kitaplardaki önemli noktaların da mutlaka Atatürk gibi altlarını çizin. Ben yapmadım ama gençlere bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Çok önemli bir nokta da Atatürk’e ait bütün kitapları okusunlar. Bu güzel devletimizin temelleri nasıl atıldı, o kitaplarda hepsini birer birer göreceklerdir. Aynı zamanda, Cumhuriyet kurulmadan önce kadınların okuma-yazma oranı çok düşüktü, Cumhuriyet ile birlikte ise kadınlar toplumun bir parçası oldu. Ve şimdi her alanda, her noktada kadınlarımız var. Atatürk’ün emaneti bu vatanı korumak için daima ileri bakmalısınız. Her zaman çağdaş, uygar ülkelerden biri olmak için bilimle hareket edin. Bilimi yol göstericiniz, pusulanız kabul edin. Siz güzel gençlerle bu vesile ile bir araya gelmekten de çok mutlu oldum.” Atatürk’ün kurduğu Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne girerek hayatının değiştiğini de söyleyen Çığ, özellikle Sümeroloji ile ilgili çok önemli bilimsel çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. Çığ, “Atatürk o fakülteyi kurana kadar Türk dili, Türk tarihini kimse bilmiyordu. Bunları araştıracak uzmanların yetişmesini istedi. Ve burada yetişen uzmanlar dünyadaki birçok kaynağı araştırdı. Atatürk, bir kitapta okuduğu, Sümerlerin Orta Asya’dan gelmiş olabileceği ve dillerinin de Türk diline benzediği yönündeki varsayımın altını çizmiş ve yanına kocaman bir ‘önemli’ yazmıştır. Bunun sonucunda da fakülteye Sümeroloji ve aynı zamanda Hititoloji bölümlerinin açılması ve bu konunun araştırılmasını istemiştir. Ben bu iki branşta da eğitim aldım. Ve yaptığım araştırmalar siz gençlere ulaşsın diye kitaplarda anlattım. Atatürk’ün bir isteğini yerine getirdiğim için çok mutluyum. En büyük hatıram budur. Onun istediği yolda çalışmamdır” ifadelerini kullandı.

Gençler merak ettiklerini sordu

Muazzez İlmiye Çığ, program sırasında gençlerden gelen; Ulu Önder Atatürk, ‘doğum günüm’ de dediği bu anlamlı günü “en büyük umudum” dediği biz gençlere armağan etmiştir. Bu konuda neler söylersiniz? 19 Mayıs, umutların neredeyse tükendiği bir anda, kurtuluş yolunda, bağımsızlık için atılan, Türk ulusunun esarete karşı ayağa kalkış günüdür. Büyük Atamızın bu emanetini korumak için özellikle biz gençlere ne görevler düşmektedir?

Atatürk ile ilgili unutamadığınız ve bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı? sorularına da yanıt verdi. Programın sonunda Muazzez İlmiye Çığ, BOSİAD Başkanı Çağan ve gençler hep birlikte Gençlik Marşı’nı söyledi.