"Suriyeliler bebe giyim sektörüne değer katıyor"

20 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80’ini, ihracatının ise yüzde 60’ının tek başına karşılandığı Bursa’da sektör bir yandan kayıt dışı istihdamla uğraşırken diğer yandan nitelikli iş gücü için projeler geliştiriyor. Vişne Ticaret Bölgesi’nde Suriyeli imalatçı ve fason üreticilerin de bulunduğuna değinen Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “Sektörümüzde bununla ilgili, serzenişten ziyade olumlu bir algı var. Çünkü Suriyeliler sektörümüze ayrı bir değer kattı. Çalışan açığımızı kayda değer oranda kapattı. Suriyelilerin gelmesiyle sektörümüz Arap dünyasına açıldı. Son 4 ila 5 yıldır Arap pazarındaki müşterilerimiz arttı” diye konuştu.

Ömer Yıldız, bebe ve çocuk giyimi sektöründe istihdam sorununun azalmaya başladığına dikkati çekerek, hedeflerinin kayıt dış istihdam sorununu da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Nitelikli iş gücü için de sektörleri ile alakalı daha fazla meslek liseleri ve meslek yüksek okulları kurulması için düğmeye bastıklarını ifade eden Yıldız, bu sayede ihtiyaçları olan Ar-Ge ve inovasyon alanında da gelişim sağlayacaklarını belirtti. Hazır giyim sektör ihracatının dörtte üçünü karşılayan bebe ve çocuk giyim sektörünün yaklaşık 250 milyon dolarlık direkt ihracat gerçekleştirdiğinden bahseden Ömer Yıldız, dolaylı ihracat ile bu rakamın yaklaşık 4 katına çıktığını bildirdi.

8. Olağan Genel Kurul 19 Aralık’ta

19 Aralık’ta 8. Olağan Genel Kurula da hazırlandıklarını söyleyen Ömer Yıldız, derneğin 5 yıllık Stratejik Eylem Planı’nı anlattı. Yıldız, sektörün üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Sektörün işgücü niteliğinin artırılması için Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, Necatibey ve Hüseyin Özdilek Mesleki Teknik Anadolu liselerinde çocuk moda tasarımı bölümü açılmasını sağladık. Ders programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve okullar arasında koordinasyonu sağlayacağız. Bu sayede sektöre yeni tasarımcıların yetişmesine önayak olacağız. Yıldırım Belediyesi işbirliği ile kadın üyelerimizin ve çalışanlarımızın çocukları için kreş kurmasına öncü olacağız. BEKSİAD İstihdam Ofisi’ni kuracağız. BEKSİAD bünyesinde bir fuar acentesi kurulmasını planlıyoruz. Dijital pazarlama ajansı ve web sitesini kuracağız” dedi. Ömer Yıldız, derneğin 240 üyesi bulunduğunu da sözlerine ekledi.