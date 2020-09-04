Suruç Ovası'nda alternatif ürün çalışmaları sonuç veriyor

04 Eylül 2020

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde üretim çeşitliliğinin arttığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ayçiçeği de alternatif ürünler arasında yerini aldı.

GAP kapsamında yapılan Türkiye'nin en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli aracılığıyla Atatürk Barajı'ndan alınan su yaklaşık 6 yıldır Suruç Ovası'na hayat veriyor.Yürütülen yatırımlarla 736 bin dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, sebze, mısır ve buğday en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken, çiftçiler alternatif ürün olarak ayçiçeğini de ekmeye başladı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Ataklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Avni Türkmen, alternatif tarım kapsamında ayçiçeği üretimi yapmaya başladı.Ektiği alternatif üründen büyük verim bekleyen Türkmen, yeni ürünün hasadına kısa süre sonra başlamayı planlıyor.

Endüstriyel bitki üretimine geçildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, Suruç Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.Ovaya suyun gelmesiyle göçün azaldığını belirten Yahlizade, "Su hayat demektir. Medeniyetler hep suyun nehirlerin suyun olduğu yerlerde doğar ve gelişir. Su bölgemize gelmeden önce haliyle kuru tarım yapılıyordu. Maalesef vatandaşımız da herhangi bir verim de elde edemiyordu. Suyun gelmesiyle endüstriyel bitkiler kendini göstermeye başladı. Özellikle pamuk kendini gösterdi, sahada etkin olmaya başladı." diye konuştu

Yahlizade, çiftçilere verilen eğitimler sonucunda bölgede alternatif tarımın yaygınlaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Tarımsal yayım çalışmalarımız başladı. Her çiftçimize birer mühendis, veteriner hekim tahsis ettik. Köy bazlı eğitimlere ağırlık verdik. Ürün çeşidimizin yelpazesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Eğitim çalışmalarımızın neticesinde çiftçilerimiz alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Patates, soğan, sarımsak, nane, pirinç gibi ürünlerin yanında da bir çiftçimizle görüşerek ayçiçeği ile yola başladık."

Ekim alanları genişler

Ayçiçeğin fazla masrafı olmayan bir ürün olduğuna dikkati çeken Yahlizade, şöyle konuştu:"Ülkemizin yüzde 46 yağ üretimi ayçiçeğinden elde edilmektedir. Bir kısmı yaprak sanayisinde kullanılmaktadır. Her bir parçası insanın faydasına olan bir üründür. İlk deneyim olduğu için verimin çiftçimizi mutlu edeceği kanaatindeyiz. Bu ürünün zamanla ekim alanının genişleyeceğini, vatandaşın da bunu benimseyeceği kanaati bizde hasıl oldu. Amacımız bölgeye değişik ürünlerimizi getirerek çiftçilerimize farklı ürünleri tanıtıp gelir düzeylerini yükseltmek, istihdamı arttırmak."

Çiftçi Avni Türkmen de ayçiçeğinden memnun kaldığını ifade ederek, yüksek verim beklediklerini dile getirdi.Türkmen, ayçiçeğinden önce pamuk, mısır, arpa, mercimek ektiğini hatırlatarak, "İkinci ürün olarak yaklaşık 50 dönüme ayçiçeği ektim. Diğer ürünlere göre masrafı daha az ve yetiştirmesi kolay. Suyu çok az isteyen bir bitki olduğu için fazla sulamıyoruz. Memnunuz, herkese tavsiye ediyoruz. Bundan sonra da ekmeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA