“Süt üreticisi sanayicinin fiyat kıskacından çıkarılmalı”

17 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Süt üreticisinin fiyat belirlemede sanayicinin inisiyatifine terk edildiğini kaydeden Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, hem üreticinin hem de devletin süt üretimi ile ilgili üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi. Bir litre sütün ortalama maliyetinin 2 lira 45 kuruş civarında olduğunu kaydeden Çakı: “Üreticiden çıkış fiyatı 2 lira ile 2 lira 30 kuruş arasında. Üretici şu anda süt fiyatlarından zarar ediyor. Bu zararı belirli ölçülerde tolere etmeye çalışsalar da bu durum bir süre daha bu şekilde devam ederlerse üreticilerimizi kaybederiz. Uzun süre para kazanamayan üretici bir süre sonra üretimi terk etmekte. Uzun vadede durum sektör için sürdürülebilirlikten uzaklaşmakta” dedi.

“Üretici pazarda, fabrikada ve sanayide aktif rol almalı”

Üreticilerin, büyük sanayicilerin ve market zincirlerinin tekelinden kurtulmak için örgütlü bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çakı, “Kayseri’de bin civarı üyemiz var. Kayseri’de günlük 450 ton civarı süt üretimi yapılmakta. Bunun yaklaşık 150 tonunu birlik olarak biz organize ediyoruz. Üreticilerin hem üretimde hem de pazarlamada daha bilinçli ve örgütlü hareket etmesi gerekiyor. Üreticinin mutlaka ama mutlaka pazarda, fabrikada ve sanayide aktif rol alması gerekiyor. Bizim bir yıl önce hayata geçirdiğimiz ve birliğimizin iştiraki olan Hunat Süt gibi küçük üretici merkezli ve kooperatif mantığında şirketler kurmamız ve büyük market zincirlerine karşı güçlü markalar ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bu tarz yapıları hayata geçirmeyi başarırsak üreticimiz de sanayicinin kıskacından çıkmış olur” diye konuştu.

En önemli girdi kalemlerinden soya fasulyesi ve danelik mısır gibi tedariki büyük ölçüde ithalata dayanan ürünlerde devletin adım atması gerektiğini söyleyen Çakı, “Devlet bir şekilde hammadde ithalatının önüne geçmeli. Hem üreticiyi bu ürünlerin üretimi noktasında desteklemeli ve denetlemeli hem de gerekirse kendisi bu noktada üretim yapmalı” ifadelerini kullandı.