Sütaş’tan üniversite öğrencilerine burs desteği

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Protokol kapsamında, BUÜ Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun ‘Süt ve Besi Hayvancılığı Programı’ ile ‘Süt ve Ürünleri Teknolojileri Programı’nı en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye Sütaş tarafından mesleki eğitim bursu verilecek. Firma aynı zamanda ilgili programları en az 2,5 not ortalaması ile tamamlayan tüm öğrencilere kendi bünyesinde istihdam garantisi verecek. Nitelikli öğrencilerin süt ve süt ürünleri konusunda eğitim veren okulları tercih etmelerinin sağlanması ve öğrencilerin başarısını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen burs protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel tarafından imzalandı. Törene Sütaş’ın ve üniversitenin üst düzey yöneticileri de katılım sağladı.

“Sektörün sürdürülebilirliği için nitelikli insan gücü önemli”

Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel, Sütaş Grubu olarak sadece süte ve sütçülüğe odaklandıklarını, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonu ile çalıştıklarını belirtirken, süt sektörünün gelişmesinde nitelikli insan gücünün önemine vurgu yaptı. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir araç olduğuna inandıklarını belirten Tezel, “Bursa Uludağ Üniversitesi ile 1998 yılında Türkiye’nin ilk örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan eğitimde işbirliği protokolünü imzalayarak, sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetişmesine katkı sağladık. Sütaş’ın ve üniversitenin gelişimi, sektörün gelişimine de vesile olacaktır” dedi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Sütaş ile üniversite olarak çok ciddi işbirlikleri yaptıklarını kaydetti.