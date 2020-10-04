“Suudi Arabistanlı yatırımcılar Türkiye’den vazgeçiyor”

04 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına ambargo koyma kararı üzerine Suudi yatırımcıların, Türkiye’de bulunan milyonlarca dolarlık yatırımları, elden çıkarmaya çalıştığı kaydedildi. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde temsilci başkanları bulunan Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği’nin (OTSAD) Genel Başkanı Hüseyin Kırk; Suudi yatırımcıların, satın aldıkları villaları, fabrikaları ve gayrimenkulleri satmak için harekete geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan’da iş yapan Türk seyahat acentelerinin en az 15 milyon dolar alacağı bulunduğunu ve bu şirketlerin çok zor durumda kaldığını belirten Kırk, Türkiye’nin bu ülkeye yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini de söyledi.

“Suudilerin kişi başı harcaması en az 15 bin dolar”

Sadece Suudi Arabistan’dan geçen yıl Türkiye’ye 750 bin turist geldiğini ve bu turistlerin kişi başı harcamasının en az 15 bin dolar olduğunu vurgulayan Kırk, “Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017 yılından itibaren artışa geçti. 2018'de ise rekor kırılarak Arap turist sayısı 3.8 milyona ulaşmıştı. İstanbul'da 2010 yılında toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2018 yılında yeni bir rekorla yüzde 25'e yükselmişti” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın ambargo kararıyla, ülkeye yönelik hem turizm hem de ihracat faaliyetlerini duracağının altını çizen Kırk, “Suudi ve Arap yatırımcılar İstanbul, Bursa ve Yalova’da bulunan fabrikalarını, tesislerini, satın aldıkları villaları ve gayrimenkulleri ve otellerini elden çıkarmak için harekete geçti. Bazı Suudi yatırımcılar benden bu konuda destek istiyor. Bursa’da çelik ve cam sektöründe fabrikaları bulunan Türk ortaklı Suudi yatırımcılar bunları satmak istiyor. Türkiye’de milyonlarca dolarlık yatırımlarından vazgeçmek istiyor. Suudi Arabistan sermayesi artık kralın korkusundan Türkiye’ye gelmek istemiyor” iddiasında bulundu.

“En çok İstanbul, Bursa ve Yalova etkilenecek”

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye koyduğu ambargodan en çok İstanbul’da Laleli, Fatih, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Taksim bölgesindeki esnafın etkileneceğini anlatan Hüseyin Kırk, şunları kaydetti: “İstanbul, Bursa ve Yalova’dan sonra en fazla etkilenecek illerin arasında Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin ile Mersin gelecek. İskenderun Limanı olumsuz etkilenecek.”

MÜTEAHHİTLER: SUUDİ ARABİSTAN’A BAĞIMLI DEĞİLİZ



LEYLA İLHAN/İSTANBUL



Suudi Arabistan’ın, Türkiye’de gayrimenkul alım yapmaması için uzun zamandır vatandaşlarına engeller çıkardığını ifade eden Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Bu nedenle Türkiye’ye para gönderme hareketlerini kontrol ediyorlardı. Hatta bunu son zamanlarda daha da artırdıkları için Suudilerin Türkiye’de gayrimenkul alımları çok azaldı. Hükümetle iş yapan bazı alıcılar az da olsa satıp çıkmak zorunda kaldı. Ancak Suudilerin alımlarının azalmasından dolayı bir kayıp olsa da giderek pazarımız çeşitleniyor. Bunu başka ülkelerin alımlarıyla kapatabiliriz” açıklamasını yaptı.



“Orta gelir grubu için Türkiye tek seçenek”



Bursa, Yalova bölgesinde yaptığı projeleri başta Suudi Arabistan vatandaşları olmak üzere yabancılara satan Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, projelerinden en fazla alım yapanlar arasında Suudi Arabistan vatandaşlarının halihazırda en fazla yapan kitle olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki sorunlar vatandaşları etkilemedi. Özellikle orta gelir grubu için Türkiye tek seçenek olmayı sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte bir sıkıntı olsa dahi pazarı çeşitlendirdiğimiz için Suudi Arabistan’a bir bağımlılığımız yok. Pakistan, Hindistan ve Çinliler de artık bizden çok fazla alım yapıyor” diye konuştu.



“Büyük kırılma olmazsa Türkiye’den çıkmazlar”



Era Türkiye Direktörü Toros Cumhur ise, Türkiye’nin modern Müslüman ülke olması ve sunduğu vatandaşlık imkanıyla Suudiler için cazip olmaya devam ettiğini kaydederek, “Bu nedenle Türkiye’deki gayrimenkulünü satıp giden Suudiler yok. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasında siyasi açıdan büyük bir kırılma olmazsa Türkiye’den çıkacaklarını düşünmüyorum” dedi.