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T1 ve T3 seferleri geçici süre durduruldu

BURULAŞ, 27 Mart Cuma gününden itibaren T1 ve T3 tramvay işletiminin geçici süreyle durdurulacağını açıkladı.

T1 ve T3 seferleri geçici süre durduruldu
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BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BURULAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: “Kovid-19 salgını tedbirleri uyarınca, T1 ve T3 Tramvay işletimi 27 Mart Cuma gününden itibaren geçici süreliğine durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

T1 Kent Meydanı ile Heykel arasında, T3 ise Zafer Plaza ile Çınarönü arasında sefer yapıyordu.

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