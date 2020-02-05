T2 hattının ihalesi bu ay içinde yapılacak

05 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müteahhidin tasfiye istemesi nedeniyle duran T2 hattındaki çalışmaların yakında başlayacağını müjdeledi. T2 hattında yaklaşık 180-200 milyon TL’lik bir iş olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, toplamda 8 bin 100 metrelik hattın ihalesini bu ay içinde yapacaklarını hatırlattı. Hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi’ne kolay ulaşım için de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bir süredir planladığımız Emek Metro Hattının Şehir Hastanesine uzatılması için Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız destekle yakında ihalesini yaparak tamamlayacağız. 5.4 kilometrelik bu hatla vatandaşlarımız şehrin her noktasından metro ile hastaneye kolayca gidebilecek. Bunun yanında hastaneye kolay ulaşım için yaptığımız yol çalışmaları devam ediyor. Toplam 6,5 kilometrelik bu yolun 3 kilometrelik etabını tamamladık. Kalan kısımla ilgili kamulaştırmalar bitmek üzere. Sadece kamulaştırmalar 25 milyon TL’yi buluyor. Bunun yanında yine metroda gece saat 01 ile sabah 05 arasında yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonu çalışması devam ediyor. Bu yatırımla bekleme süreleri 3,5 dakikadan 2 dakikaya inecek ve metronun kapasitesi günlük 300 bin kişiden 450 bin kişiye çıkacak. Bu çalışmanın ilk fazını Haziran ayında devreye alıyor” dedi.