TABA ve GOSB arasında iş birliği anlaşması

20 Ocak 2018

Zeynep PARÇAM

KOCAELİ - Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) yeni bir iş birliğine imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında TABA AmCham, GOSB bünyesinde bulunan firmalara ticaret, yatırım, ithalat ve ihracat, eğitim, teşvik alanlarında danışmanlık, eğitim, seminer ve toplantı hizmeti de sağlayacak.

GOSB Yönetim Binasında düzenlenen törene GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA) Başkanı Ali Osman Akat, Bosch Türkiye, Ortadoğu Başkanı Steven Young ile çok sayıda işadamı ve sanayici katıldı.

Törende konuşma yapan GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım: Bu işbirliği hem iki kurum arasında hem ülkemiz için faydalı olacağını ifade edip, her iki kurum içinde hayırlı olmasını temenni etti.

TABA’nın 31 yıldır hizmet verdiğini dile getiren TABA Başkanı Ali Osman Akat ise, "Sayın Rahmetli Turgut Özal’ın katkıları ile kurulmuştur. Bu bağlamada biz Amerika ile Türkiye arasında kamu diplomasi ilişkisi yürütürken bizde ticaret diplomasisi yürüten bir kurumuz. Yıllardır iki ülke arasındaki siyasi gerginlikler azaltıcı hem de ticareti artırıcı çalışmalarda bulunduk. 12 yıldır kurumda çalışıyorum ve yaklaşık 5 ay öncede yönetimi devraldık” şeklinde konuştu.

Yönetime gelir gelmez vize krizi ile karşılaşıldığını belirten Akat, "Vize krizi nasıl çözülür ticaret ekonomisi nedir diye hepsini masaya yatırdığımızda Türkiye’nin ticaret hacminin olması gerekenin çok altında olduğunu fark ettik. Neler yapabileceğimizi tartıştık. Şimdi de GOSB’da bunun önemli bir adımını atıyoruz. Amerika’da şu anda en az 3 eyalet ile görüştük. Orada, GOSB modeli ile bir yatırım yapılması ile ilgili her iki taraf içinde katkı sağlayacak çalışmalara hazırlar. Bununla ilgili 2019 yılından önce uygun gördüğümüz eyalette çalışmalara başlatacağız” diye konuştu.

Vize krizinin ölçü olmaması gerektiğinin altını çizen Akat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi alanda dünya konjektöründe her gün yeni bir olguya rastlayabileceğiz. Ticaret her zaman devam edecek işbirliği her zaman devam edecek. Yeni teknolojiler ile olsa da biz sanayici olarak bunlara ayak uyduracağız. Bu yüzden imzalamış olduğumuz anlaşma hepimiz için çok önemli.”

STK’lar rekabete katkı sağlayacak yöntem belirlemeli

Törene konuşmacı olarak katılan Bosch Türkiye, Ortadoğu Başkanı Steven Young ise teknoloji konusunda Güney Kore’nin önde olduğunu ama Çinliler’in muazzam ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. STK’ların teknolojik ilerleme noktasında rekabeti güçlendirmeye nasıl katkı sağlayabileceklerinin düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Young , "Ve tabi ki 2017 yılında spesifik olarak Almanya ve Türkiye arasında yaşanan olaylar ve bu yıl bizleri nelerin beklediği, arkasından gelecek 2019 yılında ne gibi gelişmeler olacağını tartışıyoruz” ifadesini kullandı.

STK’ların işlevine dikkat çeken Young, "STK’lar ile ilgili konuşmak gerekirse bende yıllardan beri faaliyet gösteriyorum. Bir STK’nın etkili ve değer yaratan bir kurum olması için önce kendi varlığının sebebine, üyelerine ve paydaşlarına ne gibi faydalar sağlayacağının konuşulması gerekiyor. Bunu netleştirdikten sonra bütün üyeleri ile birlikte bir yol haritası çıkarması gerekiyor. İçeriğine bakıp kendisini ve üyelerini daha yüksek bir konuma getirebilmek için ne yapması gerekiyor. Çünkü STK herhangi bir alanda ve sektördeki birçok kurumu temsil ediyor. Bu yönüyle muazzam bir güç. Son olarak da bu gücün nasıl harekete geçirilmesi gerektiğine odaklanılması gerekiyor. Yapmak istediklerini ölçülebilir sonuçlara götürmesi gerektiğini tartışmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Young, özellikle Ankara ile olan ilişkiler çok önemli olmasına rağmen sınır ötesi gelişmelerin de çok değerli olduğunu kaydetti.

Birşeyi güzelleştirmek için eleştiriye açık olunması gerektiğini dile getiren Young “ Mevcut durum ile arzulanan durum arasında doğru tespit yapmak ve durumu oraya götürebilmek gerekiyor. STK’lar içindeki değişimler özellikle sektörel ise teknolojinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründen örnekler sunan Young sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıl önce aracın icadından bu yana otomotiv sektörü en ciddi değişim içinde bulunuyor. Arabanın icadı kadar önemli bir diğer değişim ise sürücüsü araçlardır. Arabanın kendi kendini sürebilmesi sadece keyfi bir değişiklik değil sanayiyi kökünden değiştirecek bir yenilik. Elektrikli araçların dizelden sonra nasıl bir etki yaptığı önemli bir konu başlığı. Eninde sonunda trendleri ve mega trendleri takip edebilmek için bizim bir master planımız var mı diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor. 10 sene sonra Türk otomotiv sektörünün nerede olacağını birinin söylemesi mümkün müdür? Veya hedefi belirleyip oraya nasıl gidilmesi gerektiğini biliyor muyuz? Orada karışılacağımız zorlukları tahmin edebiliyor muyuz? Bunlara bakmamız gerekiyor ki burada da STK’lara ciddi bir rol düşüyor.”