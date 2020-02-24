Taklit ve tağşiş ile ilgili kanun tasarısı meclise gidiyor

24 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Gıda Sanayi Meclisi toplantısında konuşan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, son yıllarda gıda güvenliğine yönelik önemli gelişmeler yaşandığına değindi. Matlı, üretimden tüketime kadar olan tüm süreçte en önemli aktörlerin tüketiciler olduğuna dikkat çekerek, “Üretimden tüketime kadar tüm insan yaşamını etkileyen ve 82 milyonu ilgilendiren bir konuda, taklit, tağşiş, haksız rekabet gibi tüketicilerin güvenini suistimale giden çok önemli bir süreci, tüm yönleriyle ele alacağız. Yapılacak çalışmalarda en önemli konulardan biri de tüketicilerin bilinçli tüketim hakkında bilgilendirilmesi olacak” dedi.

Taklit ve tağşiş ile yeni kanun tasarısı TBMM’ye gidiyor

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiğine değinen Matlı, “Taklit ve tağşiş ile ilgili olarak yeni kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidiyor. İnsan sağlığını riske atıp mevzuata aykırı üretim yapan firmalara, hapis cezasından iş yeri kapamaya kadar ağır cezalar ve yaptırımlar gelecek. Çünkü insan sağlığından asla taviz veremeyiz. Bundan dolayı; işletmelerimizin kendilerini yenilemeleri ve ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ kapsamında bilgi ve eğitim talepleri olduğu takdirde, ticaret borsalarımıza taleplerini iletmelerini istiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Gıda okuryazarlığı artırılmalı”

Gıda okuryazarlığının arttırılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Matlı “Toplumu gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirip, sorgular hale getirebilirsek bu sorunu da minimize etmiş olacağız. Bunun için kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri topyekün hareket edebilir ve vatandaşlarımızı bilinçlendirebiliriz. Toplum bilincini arttırmak için yerel yönetimlerin sürece hızlıca dâhil edilmesi için ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte çalışmak için bizler göreve hazırız” değerlendirmesini yaptı. Matlı ayrıca, mevzuata uygun ve dürüst çalışan markaların mağdur olmaması için fason anlaşması yapılırken firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, Bakanlık temsilcilerinden Borsalara iletilmek üzere bu konuda kendilerine bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

TOBB Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz, Çalışma Grubu Sorumlusu Dr. Ahmet Bostan ile sektör temsilcileri de katıldı.