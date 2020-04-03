Talas Belediyesi, ‘Evde Kal’anlara psikolojik destek veriyor
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
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Talas Belediyesi, salgının Türkiye’de görülmesi ile birlikte başlatılan ‘Evde kal’ kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı telefonla psikolojik destek sağlamaya başladıklarını duyurdu. Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette, vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefondan destek isteyebilecekler.