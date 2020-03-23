Tarihi Bursa Kapalıçarşı kepenk kapattı

23 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tarihi Çarşılar Federasyonu ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, yönetim kurulunda alınan karar gereği Kapalı Çarşı’nın bir hafta boyunca kapalı kalacağını, tarihi çarşıların açık olan kısmı ile gıda alışverişi yapılan pazar bölümünde bazı esnafın acil gıda ve erzak ihtiyacını karşılamak üzere dükkan açacağını kaydetti. Özyıldırım, “Yapılan istişare sonucu Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nden alınan onay ile Kapalı Çarşı bir haftalığına kapatıldı. Açık çarşılarda ise gıda tedarikçilerinin bazıları ile döviz bürolarının bir kısmı açık olacak. Bu yönde bize gelen bir talimat olmasa da toplum sağlığı öncelikli düşünerek karar aldık” dedi.

Geçen hafta açıklanan desteklerle ilgili de bir değerlendirme yapan Muhsin Özyıldırım, “Sağlık her şeyden öncelikli. Bütün dünyada bir yangın var. Tedbirler alınırken etkilenen her kesime kol kanat gerilmesi gerekiyor. Devletin bu konudaki rolü çok önemli. Geçen hafta açıklanan destekler güzel ancak küçük esnaf açısından yeterli değil. örneğin, esnafın dükkan kapattığı bir dönemde SGK primi ödemesinin bir anlamı yok. Mart ayında kapalı kalınan süre boyunca elektriğinden suyuna, vergisine kadar ödemelerin ötelenmesi, kamu alacaklarının ise muafiyeti bekleniyordu. Esnafa destek olacak böyle bir kararın da alınacağını umuyoruz” diye konuştu. Küçük esnafa likidite imkanları sağlanması yönünde de destek beklediklerini vurgulayan Özyıldırım şöyle konuştu; “Esnaf emeğini ve sermayesini birleştiren kesimdir. Kaybettiği zaman hem emek hem de sermayesini kaybediyor. Tarihi çarşıların bir özelliği de perakende satışın yanı sıra turizm gelirlerinin de olmasıydı. Turizm kalmayınca perakende de azaldı. Esnaf toplumun çimentosudur ancak dayanma gücü de sınırlıdır. Bu süreçte destek olarak öteleme ve muafiyetlerin olmasını bekliyoruz.”

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 2014 yılında dahil edilen “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu” miras alanı içinde yer alan Hanlar Bölgesi, tarih boyunca önemli ticaret kenti olan Bursa’da perakende ticaretin merkezi konumunda bulunuyor. Hanlar Bölgesi, Ulu Cami’nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda Bursa’nın fethinin ardından zaman içinde yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşuyor. Yaklaşık 700 yıldır ticaretin kalbi konumunda bulunan bölgede 4 bin iş yeri yer alıyor.