Tarihi çarşı BEBKA ile ayağa kalkacak

20 Şubat 2020



BURSA (DÜNYA) - Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli, BEBKA desteklerinden çok yararlandı, bu anlamda da güzel projeleri ortaya koyduk. En önemlisi de bu yapmış olduğumuz projeler sürdürülebilir projelerdi. Tarihi çarşı Roma döneminden kalan bir çarşı, orasını da İş Geliştirme Merkezi olarak yine BEBKA destekleriyle birlikte ayağa kaldırıyoruz. Aynı yerde 7 tane konak var, onun dışında da bizim belediye olarak düzenlediğimiz alanlar var ve kısa bir sürede inşallah orasını da çok fazla ziyaret edilen bir turizm merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu bulunduğumuz bölgede turizm bakanlığı ile birlikte sokak sağlık araştırma çalışması yaptık. Ancak devamında yine buradaki bir konağımızda kadın girişimciler ve genç girişimciler ile ilgili BEBKA destekli bir projemiz var. Onun dışında yine BEBKA ile beraber yaptığımız, Emeviler döneminden kalan tarihi ve şifalı olan İçmeler sularını tekrar sağlık turizmine kazandırdık. Bence tatil köyleri kalitesinde oldu Şu anda da 90 yatak kapasitesi var, inşallah ikinci etap bir proje ile oradaki yatak kapasitesini 300 yatağa çıkartmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sürekli Eğitim Merkezi’ni de BEBKA destekleri ile düzenlediklerini hatırlatan Başkan Şahin, “Bence büyükşehirler ölçeğinde bir eğitim merkezi oldu. Aynı yerde özellikle Roma döneminden kalan Lefke bezimizi canlandırdık. Bugün artık Avrupa’da da tanınan bir ürün haline gelmeye başladı. İnşallah yakın bir gelecekte onu da İtalya Büyükelçiliği ile birlikte ‘bezinize, ürününüze ve geçmişinize sahip’ çıkın diyerek Avrupa Ekonomi Birliği pazarlarınaa sunmayı planlıyoruz. Hepsi birbirini tamamlayan projeler oldu. Tabi BEBKA ile bundan sonraki dönemde açılacak yeni alanlara göre bu faaliyetlerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bir projenin başarılması ve sürdürülebilmesi için tüm tarafların sahiplenmesi en önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Başkanımız da bu noktada ciddi bir gayret sarf ediyor ve ilgili tüm tarafların desteğini, öncelikle de yine halkın desteğini arkasına alarak böyle bir takım çalışmaları hayata geçiriyor. Bizler de Kalkınma Ajansı olarak 10 yıllık bir süreçte önemli destekler sağlamaya çalıştık, bölgenin ihtiyacı olan, gerçekten bölgede yapıldığında bölgeye katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık” değerlendirmesini yaptı.

BEBKA Genel Sekreteri Gerim sözlerini şöyle sürdürdü: “Osmaneli eski bir ilçemiz, geçmişi Bizans dönemine dayanan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli olaylara şahitlik etmiş bir ilçemiz. Diğer ilçelerimizde de irili ufaklı olmak üzere benzer çalışmalarımız var. Ajans olarak bölgemiz Bursa Eskişehir ve Bilecik illerimizdeki ilçelerimiz, değişik destekler aldılar. Destek almak isteyen ilçelerimizde inşallah bu tip projeleri yerinde görerek Başkanımız ve ekibiyle birlikte işbirliği ve tecrübe paylaşımlarında bulunarak onlar da çok güzel projeleri hayata geçirebilirler. Bu değerler ülkemize mal olmuş değerler, bu örneklerin ülkemizde çoğalması da hem illerimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için inşallah çok ciddi kazançlar sağlayacak. Yerli ve yabancı turistlerimizin bölgemize olan ilgisini daha da arttıracak.”