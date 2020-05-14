Tarihi Çarşı esnafından “Alışveriş Günleri” talebi

14 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da alışveriş ve ticaretin nabzının attığı en önemli merkez konumunda yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, (BTSO) koronavirüsle mücadele sürecinde de bölge esnafının en büyük destekçisi oldu. BTSO’nun her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de çarşı esnafının yanında yer aldığını ve Nefes Kredisi desteğiyle işletmelere can suyu sağladığını ifade eden esnaflar, piyasaların canlanması için bu yıl da Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin düzenlenmesi talebinde bulundu. BTSO Meclis Üyesi Nazım Usturalı, BTSO tarafından salgın sürecinde çarşı esnafının taleplerine yönelik hızlı adımlar atıldığını kaydetti. Esnafın finansman ihtiyacı ve maske taleplerinin BTSO tarafından karşılandığını belirten Usturalı, “Çarşıda işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Alışverişler hareketlenecek. İnşallah çok daha iyi olacağız” dedi.

Çarşı istihdamı korudu

BTSO Meclis Üyesi Mithat Rızvanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşıda iş yerlerinin yaklaşık bir ay süre ile kapalı kaldığını söyledi. Bu dönemde en önemli giderlerinin çalışan maaşları olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak istihdamı koruduklarını kaydetti. İş yerlerinin kira ve diğer ödemeleri için ise BTSO’nun devreye girerek Nefes Kredisi’ni başlattığını dile getiren Rızvanoğlu, çok sayıda esnafın bu krediden faydalanacağını vurguladı. Kapalı Çarşı Zemin Kat Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Pınardağ, çarşının uzun bir aranın ardından sınırlı olarak yeniden hizmet vermeye başladığını belirterek, “Açılıştan hemen önce bütün çarşımızı dezenfekte ettik. Maske kullanımı ve diğer tüm konularda esnafımız son derece titiz davranıyor” dedi.

Düğün sezonundaki belirsizlik giderilmeli

Kapalı Alt Çarşı esnafı Nurcan Akbal, bir aylık aranın ardından 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İşlerin hareketlenmesi için düğün sezonunun açılması gerektiğini kaydeden Akbal, Hükümetten en kısa sürede bu konuyla alakalı bir düzenleme beklediklerini vurguladı.