Tarihi çarşılarla ilgili yasa çalışması bitiyor

10 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine Bursa Valiliği öncülünde Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, İl Kültür Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’deki bütün tarihi çarşıları kapsayacak Tarihi Çarşılar Yönetim Yasa Taslağı üzerinde çalıştıklarını aktardı. Özyıldırım, çıkarılacak yasa ile tarihi çarşıların artık gönüllülük esasına göre dernekler aracılığıyla değil, OSB’lerin yönetim modelinde olduğu gibi yasayla yönetileceğini söyledi.

Tarihi Çarşılar Federasyonu’nun 96 il ve ilçede 100 bin civarında esnafı kapsadığını kaydeden Özyıldırım, “Özellikle esnaflar içinde disiplini sağlamamız ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçerek turisti üzmememiz lazım. Bunun için de yasa gerekiyor ve yaptırım gücü gerekiyor. Oluşturulacak yapı içerisinde valilikler, kültür müdürlükleri, vakıflar, yerel yönetimler ve çarşı mensupları olacak. Kamuyla birlikte yasa temelli yönetileceği için yaptırım gücü ve kaynak imkanı da olacak. Dernek ve vakıflarla bir yere kadar ilerleme kaydedilebiliyor. Ancak böyle bir yapıda denetim ve düzenlemeler tüm çarşılarda zorunluluk haline gelecek. Fiziki ve mimari iyileştirilmelerin yanı sıra edep, terbiye ve düzeni sağlamamız lazım” dedi.

Çarşılarda ahilik kültürü yeniden yaşatılacak

Bu ay içinde yasayla ilgili olumlu bir sonuç alınmasını beklediklerini ifade eden Muhsin Özyıldırım, “Çarşılarda ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik, çarşı adabının, edebinin korunması ve artırılması, çarşıların turizmdeki kazanımlarının daha verimli hale getirilmesi ve turizm değeri olarak turistlerin memnun ayrılması sağlamak adına düzen tesis etmeyi hedefliyoruz. Burada komşuluk hak hukukları gözetildiği gibi komşuluk kıymeti de öne çıkarılacak. Çarşılarımız mazide olduğu gibi güvenilen, tercih edilen mekanlar olacak. Düzenden kasıt sadece buradaki yaşam değil, buradaki davranış biçimleri değil, fiziki iyileştirmeleri de kapsıyor. Düzenleme isteyen tarihi çarşılarımız, hanlarımız, arastalarımız, restorasyon isteyen tescilli yapılar ve kıymetli varlıklar ayağa kaldırılacak. Silüet bütünlüğü yeniden elde edilecek. Tabela kirliliğinden tutun da çevre kirliliğine kadar her konu elden geçirilecek. Gelen müşterilerin ve esnafın konforu için otoparkından dinlenme alanlarından hizmet mekanlarına kadar düzen sağlanacak” açıklamasını yaptı. Muhsin Özyıldırım, bu kapsamda Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar için başlatılan çalışmanın örnek olacağını dile getirdi.