“Tarihi çarşımız için çalışmalarımız devam edecek”

23 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, BTÇH üyeleri ve çarşı esnafı temsilcileriyle Oda Hizmet Binası’nda bir araya geldi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Osmanlı Devleti’nin ilk ticaret bölgelerinden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, kentin vitrini olan bölgenin kalkınması ve mimari dokusunun bozulmadan geleceğe taşınmasını hedeflediklerini kaydetti. Bölgenin cazibesinin artması için yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Burkay, “Koza Han’da temelleri atılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Payitaht Çarşı’ projesiyle köklerine ve tarihine sahip çıkmaya devam ediyor. Çarşıların kentimizin en önemli zenginliklerinden birisi olduğunu biliyoruz. Bursa iş dünyası olarak bölgemiz için üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Çarşıdaki hareketlilik Bursa’ya moral veriyor”

Türkiye’nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan bölgenin kentin tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini ifade eden Burkay, “Çarşı esnafına yönelik değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda Kurumsal Gelişim Programlarına devam ediyoruz. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile de bölgenin ticari hayatına dinamizm katıyoruz. Alışveriş Günleri 4 yılda 100 milyon liralık iş hacminin oluşmasına ciddi katkı sağladı. Bölgedeki hareketlilik kente ayrı bir dinamizm katıyor. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Alışveriş Günleri Türkiye’ye model oluyor”

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, İpek ve Baharat gibi tarihi ticaret yollarının en önemli durağı olan bölgenin şehrin simgelerinden birisi olduğunu söyledi. BTSO’nun 7 asırlık bölgeye değer katan önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Özyıldırım, özellikle Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin bölgeye büyük hareketlilik kazandırdığının altını çizdi. Özyıldırım, “Alışveriş günleri çarşıya sinerji, ticaretimize ivme kattı. Türkiye’deki birçok çarşımız bu etkinlikleri hayranlıkla takip ediyor. Odamızın liderliğinde Türkiye’de emsali olmayan ölçekte ve büyüklükte bir etkinliğe imza atıldı. Bölgemize katkılarından dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” diye konuştu.