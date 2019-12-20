“Tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız”

20 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar’ın tarihi özelliklerini korumak için başlattığı Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ni tüm hızıyla sürdürüyor. Bölgenin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik çalışmalar için 9 hafta boyunca istişare toplantıları düzenleyecek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ikinci toplantıyı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle yaptı. ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ adı altında gerçekleştirilen toplantıda Hisar’a ortak akılla yön vereceklerini vurgulayan Başkan Dündar, Bursa’nın tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.

“Fetih Müzesi’ndeki sanal dünyayı gerçeğe dönüştüreceğiz”

Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Tarihi mirasla ilgili yaptığımız projeler markalaşarak öncü oldu. Bununla ilgili ödüllerimiz var. Bizler, modern şehir inşa ederken tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Belediye olarak Bursa’yı tanıtma noktasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni hayata geçirdik. Müzemize sonuç olarak baktığımızda çok doğru bir proje ortaya çıktı. 1 Kasım 2018 itibariyle 99 ülkeden 700 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Panorama 1326 Bursa’da sanal ortamda 1326 yılı Bursa’sını resmettik. O bölgeden hanlar bölgesine gelirken bir sürü tarihi doku var. Hanlar bölgesinin de yüzde 80’ini restore ettik. Şimdi ise Hisar’a girerek Fetih Müzesi’nin içerisindeki sanal dünyayı, gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hisar’a ruh katmak istiyoruz”

Hisar’daki çalışmalarda 5 odak noktası belirlediklerinin altını çizen Dündar, “Tarihçilerimizin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Hisar’da 5 sur kapısı, 16 cami ve mescit, 17 türbe ve mezar, 4 medrese, 6 tarihi çeşme,3 hamam, 167 SMÖ yapı olduğunu öğrendik. 58 yapının da kaybolduğunu biliyoruz. Bizler; Tophane, Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Aladdin Cami ile Muradiye Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölgeleri odak noktası olarak belirledik. Hisar içerisinde belirli akslar oluşturarak bu odak noktalarını birbirlerine bağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca Oruçbey Caddesi’nde yaptığımız çalışmalarla bölgeye hareket kazandırdık. Arkeopark çalışmalarımız da devam ediyor. Bizim isteğimiz çalışmalar yapılırken bölgede sadece fiziki yenilemeler yapmak değil, bölgeye bir de ruh katmak istiyoruz. Eski yaşantının izlerini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Hisar’a Butik Üniversite Açılmasını Talep Ediyoruz”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise kendilerini ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Bizler, Hisar’ın tarihi dokusuna uygun bir butik üniversite açılmasını talep ediyoruz. İslam Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Hisar’a oldukça yakışacağına inanıyorum. Bu durumu ciddi anlamda önemsiyorum. Çünkü üniversitemizde 128 ülkeden 7 binin üzerinde öğrenci var. Bir şekilde İslam dünyası olarak buluşuyoruz. Böyle bir yapıyı içerecek mekanın Bursa’nın tarihine, şanına ve başkanımızın ustalık dönemine uygun olacağını düşünüyorum. Her farklı görüş kendi görüşümüzü revize edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenler, tek tek söz alarak Hisar’da yapılabilecek fiziki ve kültürel çalışmalar hakkında düşüncelerini paylaştı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda ön plana çıkan konu Hisar bölgesinin yeşillendirilmesi ve eski geleneklerin nasıl yeniden yaşatılabileceği oldu. Bunun yanı sıra bölgenin trafiğe kapatılması, afetlere karşı dirençli bir ortamın oluşturulması, kentin dokusunu günümüze adapte etmek adına çöp arabalarının küçük boyda olması, bölgedeki tarihi cami ile türbelerin ön plana çıkarılması, nostaljik hava oluşturmak adına yeniçerilerin gezdiği ve Osmanlı sikkelerinin gelenlere dağıtıldığı bir ortamın oluşması, canlılığın sürdürülebilmesi için pazar yeri ve otopark yapılması, eski yapıların yenilenmesi, Pınarbaşı’nda eski bayramların yaşatılması da akademisyenler tarafından önerildi.