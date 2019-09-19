Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor

19 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - 1885 yılında Hamitler Köyü’nde 26 bin dönümlük arazide, dönemin padişahı II. Abdülhamid tarafından, tarımsal alanda çalışmalar yapılmak üzere Ziraat Mektebi açılması emri ile 1887 yılında çalışmaları başlayan ve Bursa’nın Osmanlı topraklarına katıldıktan sonraki ilk Sancak Beyi olan Murat Hüdavendigar’dan adını alarak “Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi” adıyla 1891 yılında açılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, daha kaliteli ve donanımlı bir eğitim için yapılan hummalı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Şubat ayında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün ardından, BTB Yönetiminin en önemli gündem maddelerinin başında gelen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

İmzalan protokol kapsamında düzenlenen “Birlikte Eğitim ve Üretim Modeli” çalıştayının sonucunda, Bursa Ticaret Borsası öncülüğünde BEBKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında "Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi" isimli proje, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği ortaklığı ve Marmarabirlik, Penguen Gıda AŞ., Uzay Gıda Pasta Şekerleme AŞ. iştirakiyle hazırlandı.

Gıda işleme alanında imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu, mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla rekabet gücünün arttırılmasına iş birliği ağı kurularak katkı sağlanmasını amaç edinen projede, gıda işlemeciliği alanında mesleki ve kariyer gelişim merkezi kurularak, öğrenci ve mezunların, işgücü̈ piyasası koşullarına göre bilgi ve beceri edinme süreçlerini destekleyen, sürdürülebilir bir yapının hayata geçirilmesi ve başarılı öğrencilere burs desteği verilmesi hedefleniyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte okulda incelemelerde bulunmak üzere bir araya gelen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, hazırlanan projenin kabul edilmesinden dolayı son derece memnuniyet duyduğunu ve tüm proje paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Matlı. “Biz Bursa tarımının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Hamidiye Tarım Lisemizin ihtiyaçlarına ve sektörün beklentilerine yönelik kısa vadeli çözümler değil kalıcı, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üretebilmek için bugün buradayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine destek vermekten son derece memnuniyet duyuyoruz. En büyük temennimiz bu okuldan mezun olan öğrencilerimizin; toprağına, şehrine, emeğine ve en önemlisi geleceğine sahip çıkarak, şehri ve ülkesi için hiç yılmadan üreten, çalışan, başarılı iş insanları olmasıdır” dedi.