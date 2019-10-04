Tarihi Kentler Birliği’nden Mudanya Belediyesi’ne ödül

04 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Belediyesi’nin kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruma ve yaşatma kararlılığıyla sürdürdüğü projeler ödül almaya devam ediyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonuçlandı. Kentin geleceğini tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle şekillendiren Mudanya Belediyesi, Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. Üç yıldır Tarihi Kentler Birliği’nden ödülle dönen Mudanya Belediyesi, Mudanya Belediyesi, 8 Kasım’da Antalya’daki YAPEX Fuarı’nda “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi olacak.

Mudanya Belediyesi, farklı ölçeklerde birbirini tamamlayan ve bölgesel bir koruma programının parçası olan projeleri, kent merkezi ve kırsalda, arkeolojik koruma alanlarından sokak sağlıklaştırmaya, tek yapı ölçeğinden kentsel tasarım ölçeğine bütüncül bir koruma senaryosunu sürdürmesi ve istikrarlı sürekliliği gerekçesiyle Jüri Özel Ödülü’ne uygun görüldü.

Mudanya’yı ödüllü belediyecilik kavramıyla tanıştıran Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaptığımız çalışmalarla tüm hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Mudanya’yı geleceğe taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Mudanya tarihi değerleriyle, turizmiyle, projeleriyle, insanlarıyla artık mutlu bir dünya olmuştur. Amacımız Mudanya’nın tüm değerlerini insanlığa kazandırmaktır. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.