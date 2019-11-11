Tarihi Kentler Birliği’nden Nilüfer’e Başarı Ödülü
Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü’ne değer görüldü. Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız aldı.
BURSA (DÜNYA) – Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü’ne layık bulundu.
Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve Gaziantep Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’dan aldı.
Öte yandan Antalya’daki YAPEX Fuarı’nda, Nilüfer Belediyesi’nin Sanlıkol ailesi ile birlikte hayata geçireceği Müzik Enstrümanları Müzesi Projesi de sergilendi. Proje hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan müzenin, Türkiye’nin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline gelmesinin planlandığını söyledi.