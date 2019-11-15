Tarım A.Ş. 630 milyon dolarlık ahududu pazarını gözüne kestirdi

15 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyada ağırlıklı olarak 14 ülkenin ürettiği ahududunun Türkiye’deki üretim merkezi Bursa. 5 bin 718 dekar alanda yıllık 4 bin 819 ton ile Türkiye üretiminin yüzde 96’sını Bursa karşılıyor. Üretim yeterli olmadığı için her yıl ortalama 2.4 euro kilogram bedeliyle 30 bin ton ahududu ithal ediliyor. Oysa Türkiye’nin yakın coğrafyasında çok ciddi ahududu ithalatçısı ülkeler bulunuyor.

Bu tespitten yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Tarım A.Ş., ahududu yetiştiriciliğini profesyonel bir şekilde ele alarak, üretimden satış ve pazarlamaya kadar projeler geliştirerek işi endüstriyel alana taşımayı hedefliyor. Bu alanda en büyük ithalatçı ülkenin Almanya olduğunu ve yıllık ortalama 110 bin ton ahududu ithal ettiğini belirten Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, ahududunun Almanya’ya ihracat kilogram değerinin 1.69 dolar, Fransa’ya 2.08 dolar, Amerika’ya ise 2.55 dolar olduğunu belirtti. “Sadece büyük ithalatçı olan ülkelerin ilk 5 veya 6’sına hitap ediyor olsak, önümüzde 400 bin tona yakın, 630 milyon dolarlık bir pazar var demektir” diyen Bingül, “İlk etapta üretimi 30 bin tona ulaştırabilirsek pazarın ihtiyacını karşılamış oluruz. İthalatı yapılan ahududu için ödenen 72 milyon Euro da ülkemizde kalır” dedi.

2020’de ahududular Hong Kong’a uçacak

Bu kapsamda harekete geçtiklerini anlatan Fetullah Bingül, Tarım A.Ş. olarak bu alanda önemli bir üretici olan Bosna Hersek’ten mart ayında 31 bin adet fidan ithal ettiklerini, İnegöl, Kestel, Orhaneli ile Cumalıkızık’ta toplam 22 dönüm alanda pilot bahçeler oluşturduklarını anlattı. Fetullah Bingül, “Sürecin önemli bir aşamasını kaydettik. Önce üreticilerin bakış açısını değiştirdik. 8 Mart’ta fidanları dağıttık. Temmuz ayında ilk hasat yapıldı. Halen devam ediyor. Şu ana kadar bir bahçeden endüstriye uygun, verimli, dayanıklılığı ve lezzeti yüksek 2 tona yakın ürün elde ettik. Bundan sonra satış pazarlamasını da Tarım A.Ş. aracılığıyla yapacağız. Öncelikle 22 dönüm olan alanları artıracağız. Sadece köydeki çiftçinin değil, büyük üreticilerin, özel sektörün de bu işin içinde girmesini istiyoruz. Ahududu yetiştiriciliği uygun şekilde yapıldığında 1 dekardan 2,5 tona yakın meyve alınabiliyor. Bu sayede başta dağ köyleri olmak üzere iklim ve yetişme koşullarının uygun olduğu bölgelerde bu ürünü üreterek ihracatını hedefliyoruz” diye konuştu. Fetullah Bingül, bu yıl Hong Kong’da katıldıkları gıda fuarına ahududu ve yaban mersini götürerek ihracat bağlantısı gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki yıl sezonda uçak kargo ile Hong Kong’a hem ahududu hem de yaban mersini ihracatına başlayacaklarını ifade etti.

Bakanlık koordinasyonunda çalışmalara başlandı

Bu çerçevede iş dünyası temsilcileri, oda ve borsalar ile Tarım Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Bingül, ahududu yetiştiriciliği, saklama koşulları, dondurulmuş gıda haline getirilmesi, lojistiği ve pazarlama olanakları gibi konularda yol haritası belirleyeceklerini duyurdu. Fetullah Bingül, ürünün işlenmesi, depolanması ve dondurulması konusunda özel sektördeki atıl kapasitenin de kullanılması için görüşmelerin sürdürüldüğünü aktardı. Nüfus artışıyla birlikte tarımsal ürün ihtiyacının ve stratejik öneminin artacağına işaret eden Bingül, tarımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, bilimsel yöntemlerle tarım yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. Fetullah Bingül, tarımda esas olanın verimlilik olduğunu, bunun için de altyapı oluşturma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.