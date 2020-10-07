Tarım İl Müdürlüğü, 1.5 yılda 320 kişiyi meslek sahibi yapacak

07 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Avrupa Birliğinin finansal kaynak sağladığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında açılan Ambalaj ve Paketleme Kursu tamamlandı. Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, mesleki eğitimler, uygulamalı çiftçi okulları ve mevsimlik iş ve tarımsal destek beceri programı (Mitap) kapsamında kurslar düzenleneceğini belirterek, “İlk olarak 19 Ağustos’ta başlayan Ambalaj ve Paketleme I-II kurslarında 20 Suriyeli ve 20 Türk olmak üzere toplam 40 kursiyer eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Yapılacak İstihdam Fuarları ile özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek iş görüşmeleri yapmaları sağlanacak. Ayrıca oluşturulan İstihdam Hizmet Noktaları ile İŞKUR işbirliğimizin neticesinde faydalanıcılara Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü istihdam masasında profesyonel yardım sağlanacak. İlimizde 1.5 yıl sürecek olan projede 16 adet mesleki eğitim programında 320 kişiye eğitim verilerek mesleki beceri kazandırılacak” dedi.