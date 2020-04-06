Tarım ''Koronavirüs Tazminatı'' istiyor
Üretici, çiftçi ve ihracatçıların da yer aldığı Antalya Tarım Konseyi virüs salgını nedeniyle sektörün çok zor durumda kaldığını belirterek, ''Koronavirüs Tazminatı'' istiyor.
FİKRİ CİNOKUR
Aralarında ATSO, ANSİAD, BAİB, Süs Bitkileri İhracatçı Birliği, Ziraat Odalarının da yer aldığı 53 STK temsilcisinden oluşan Antalya Tarım Konseyi Dönem Başkanı Ali Çandır yaptığı açıklamada, aralarında üretici, çiftçi, kesme çiçek, yaş meyve sebze ihracatçıları, gübre ve zirai ilaç bayileri, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile sektör STK temsilcilerinden oluşan Tarım Konseyi üyeleri arasında sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili anket çalışması yaptıklarını belirtti.
Üyelerden gelen talep ve sorunları 13 maddelik rapor haline getirdiklerini anlatan Ali Çandır, tarım sektörünün dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen bu salgına karşı tarım sektörünün ''Koronavirüs Tazminatı'' istediğini kaydetti.
Antalya Tarım Konseyi'nin hazırladığı 13 maddeden oluşan Tarım Raporunu, Antalya milletvekillerine de elektronik posta ile ilettiklerini anlatan Çandır, raporla ilgili şunları kaydetti.
''Raporda tarım sektörünün darboğazda olduğu ortaya çıktı. Üretici, ihracatçı ve ticaret erbabı tarım sektörünün ayakta kalması için acil destek istiyor. 2020 desteklerinin avans olarak acilen ödenmesini, fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçların finansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla tedarik edilmesi, pazarlanma şansı kalmayan kesme çiçek, süs bitkileri diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir ‘Koronavirüs Tazminatı’ ödenmesini talep ediyor.''
Sektörün bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcunun faizsiz ertelenmesi, 2019 yılı süt ve buzağı desteklemelerinin acilen ödenmesini, tarımda 'Üretime Devam Kredisi'nin bir an önce uygulamaya geçirilmesi beklediklerini ifade eden Ali Çandır, ''İhraç ürünlerin nakliyesinin hızlanması için şoförlere hızlı kit uygulanmalı. Uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı. Yyevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma, beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak Kızılay alt yapısından faydalanılarak özel paket sunulmalı'' dedi.
Antalya Tarım sektörünün hazırladığı ve talep ettiği 13 madde şöyle:
''1. Sektörün Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları, vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz olarak ertelenmeli.
- Üreticilerin Nisan ayında başlayacak ekim-dikim dönemi başta olmak üzere acil fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçları, tarım kredi kooperatifleri ve üretici birlikleri gibi ortaklıklar aracılığı ile finansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla tedarik edilmeli.
- Mevcut durumda hasat dönemine girmiş olan kesme çiçek ürünlerinin yüzde 35’i hasat edilmiş ve yüzde 65’i serada kalmıştır. Mevsimlik çiçek ürünlerinin ve saksılı bitkilerin ise tamamı serada kalmış durumdadır. Pazarlanma şansı kalmayan bu ürünler ve benzer durumdaki sebze-meyve ve diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir ‘Koronavirüs Tazminatı’ ödenmeli.
- 2019 yılı süt ve buzağı desteklemeleri bir an önce ödenmeli ve artan fiyatlar nedeniyle tedarikinde üreticiyi zorlayan yem sorunu çözülmeli. Tahsilat yapamayan ve nakit akışı bozulan tarımsal kooperatiflere ödemelerini yapabilmeleri için kamu bankalarından faizsiz kredi kullandırılmalı.
- 2020 yılı desteklemeleri avans olarak acilen ödenmeli.
- Tarımsal işletmelere kolay erişilebilir, ipoteksiz, KGF benzeri faizsiz ya da çok düşük faizli ve kredi taksit ödemelerinin bir üretim sezonu sonrası başlayacağı biçimde tarımda “Üretime Devam Kredisi” hızla hayata geçirilmeli.
- Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ürünleri başta olmak üzere tarım ürünlerine yönelik bozulabilir ürün damgası uygulamasına geçilerek gümrük işlemleri hızlandırılmalı. İhracat nakliyesinin hızlanması için şoförlerin vize işlemleri önceliklendirilmeli ve şoförlere hızlı kit uygulanmalı.
- Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ürünlerinde yurtdışı pazar paylarımızı koruyabilmek için, fahiş artan, uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı.
- 2019 yılına göre yüzde yüzü aşan fiyat artışları görülen zirai karantina ve zirai mücadele müdürlükleri döner sermaye işletmeleri standart belge ücretleri; 2019 yılı yeniden değerleme oranını geçmeyecek biçimde düzenlenmeli ve tarımsal ticaretin hızlandırılması amacıyla bürokratik işlemler azaltılarak merkez tarafından uygun bulunan bazı yetkiler taşra teşkilatlarına aktarılmalı.
- Sektörde istihdam kaybını önleyecek desteklemelerin mutlaka artırılması gerekli, aile çalışması ve kayıt dışı çalışanlar da istihdam desteklemelerinden faydalandırılmalı, yevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma, beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak Kızılay alt yapısından faydalanılan özel paket sunulmalı.
- Tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet sorunu nedeniyle ÇKS kaydı oluşturulamayan arazilerde üretim yapanlar özel kayıtlar oluşturularak tarımsal desteklerden faydalandırılmalı. Böylece tarımsal üretimdeki kayıt oranı da yükselecektir.
- Tarım sektörü, girdi sağlayan tedarikçileri ve lojistiği ile birlikte bütün olarak mücbir sebep koşulları kapsamına alınmalı.
- Şirketlerin ödeme sisteminin tıkanmaması için belirli bir dönemde aldıkları faturaların tutarları, devletçe tedarikçiye ödenmeli ve şirket hesabına kredi olarak kayıt edilmeli.