Tarım ''Koronavirüs Tazminatı'' istiyor

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Aralarında ATSO, ANSİAD, BAİB, Süs Bitkileri İhracatçı Birliği, Ziraat Odalarının da yer aldığı 53 STK temsilcisinden oluşan Antalya Tarım Konseyi Dönem Başkanı Ali Çandır yaptığı açıklamada, aralarında üretici, çiftçi, kesme çiçek, yaş meyve sebze ihracatçıları, gübre ve zirai ilaç bayileri, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile sektör STK temsilcilerinden oluşan Tarım Konseyi üyeleri arasında sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili anket çalışması yaptıklarını belirtti.

Üyelerden gelen talep ve sorunları 13 maddelik rapor haline getirdiklerini anlatan Ali Çandır, tarım sektörünün dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen bu salgına karşı tarım sektörünün ''Koronavirüs Tazminatı'' istediğini kaydetti.

Antalya Tarım Konseyi'nin hazırladığı 13 maddeden oluşan Tarım Raporunu, Antalya milletvekillerine de elektronik posta ile ilettiklerini anlatan Çandır, raporla ilgili şunları kaydetti.

''Raporda tarım sektörünün darboğazda olduğu ortaya çıktı. Üretici, ihracatçı ve ticaret erbabı tarım sektörünün ayakta kalması için acil destek istiyor. 2020 desteklerinin avans olarak acilen ödenmesini, fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçların finansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla tedarik edilmesi, pazarlanma şansı kalmayan kesme çiçek, süs bitkileri diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir ‘Koronavirüs Tazminatı’ ödenmesini talep ediyor.''

Sektörün bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcunun faizsiz ertelenmesi, 2019 yılı süt ve buzağı desteklemelerinin acilen ödenmesini, tarımda 'Üretime Devam Kredisi'nin bir an önce uygulamaya geçirilmesi beklediklerini ifade eden Ali Çandır, ''İhraç ürünlerin nakliyesinin hızlanması için şoförlere hızlı kit uygulanmalı. Uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı. Yyevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma, beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak Kızılay alt yapısından faydalanılarak özel paket sunulmalı'' dedi.

Antalya Tarım sektörünün hazırladığı ve talep ettiği 13 madde şöyle:

''1. Sektörün Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları, vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz olarak ertelenmeli.