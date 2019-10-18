“Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”

18 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Yönetim Kurulu Üyeleri “Ekonomi Buluşmaları” kapsamında Bursa basınıyla bir araya geldi. 1924 yılında kurulan Bursa Ticaret Borsası’nın bugün 3,7 milyar liralık işlem hacmiyle Türkiye’nin 16’ncı büyük borsası olduğunu belirten Matlı, toplam üye sayılarının bin 30 olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin tarımsal endüstri ile kalkınabileceğine dikkat çeken Matlı, “Biz ürünümüzü katma değerli hale getiremezsek mısır, buğday gibi ürünlerle bu ülke kalkınamaz. Ama tarımsal endüstriyle kalkınabilir. Çünkü tarımsal endüstri aynı zamanda stratejiktir. Tarıma destek verilmek zorundadır. Eğitim, sağlık, güvenlik gibi tarım olmazsa olmazımızdır. Pahalı bir ürünü mal etmek tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Bu nedenle tarımın geleceği toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Tarım politikalarını yeniden şekillendirmemiz lazım. Lisanslı depoculukla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) iyi çalıştırırsak Türkiye gıda ve tarımda konuşacak konularını ciddi oranda azaltır” dedi. Özer Matlı, Türkiye’de 5 milyon ton olan lisanslı depolama kapasitesinin yeterli olmadığını, bu rakamın artırılarak Türkiye’nin tarımsal ürün ticaretinde söz sahibi bir ülke olması gerektiğini ifade etti.

Tarımsal üretim değer bazında yüzde 39 arttı

Bursa’nın tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Özer Matlı, yüzölçümü 1 milyon 88 bin hektar olan Bursa’da 344 bin 516 hektarlık tarım alanı bulunduğuna, Bursa’nın tarımsal üretim değeri bakımından Türkiye’de 10’uncu sırada yer aldığına işaret etti. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil 30 bin 446 çiftçi bulunduğunu ifade eden Matlı, bir önceki yıla oranla tarımsal üretim değerinde yüzde 39 artışla 8 milyar 473 milyon liralık değer kaydedildiğini açıkladı.

Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor

Borsa’nın faaliyetlerine de değinen Matlı, Şubat ayında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nün ardından, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürütülen çalışmaların hız kazandığını anlattı. Özer Matlı, ‘Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi’ isimli proje kapsamında gıda işleme alanında imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu gençlerin yetiştirileceğini bildirdi.