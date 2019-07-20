Tarım sektörü yıllık ortalama % 3,1 büyüyecek

20 Temmuz 2019

BURSA(DÜNYA) - On Birinci Kalkınma Planının güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten Matlı, “Kalkınma Planı, iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanana plana, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan, planın önceliklerine dair fikir ve önerilerilerinin alınması çok önemli” dedi.

Matlı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası çizilen planın “Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” olarak belirlendiğini hatırlattı.

Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3,1 büyümesinin beklendiğini belirten Matlı “Kalkınma Planını içinde Kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, 4.3 milyon ek istihdam, İhracata dayalı istikrarlı büyüme modeli, Mali disiplinde kararlılık gibi konular ile üretkenlik ve verimlilik artacak” dedi.

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırılacağını belirten Matlı, “İleri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Politika ve Tedbirler Makro ve mikro düzeyde tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımının sağlanacak olması tarım sektörümüz için hayati önem taşıyor” diye konuştu.