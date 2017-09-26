Tarım sektörünün kalbi Samsun’da atacak

26 Eylül 2017

ERCAN ÜSLÜ



SAMSUN- Yaş sebze meyve ve bakliyat üretiminde Türkiye’nin önemli stratejik noktalarından biri olan Samsun, AB ülkelerine ve Rusya’ya ihracat yapıyor. Ovaları, yaylaları ve bereketli toprakları ile tarım sektörünün önemli ihracat kapılarından biri olan Samsun, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında sektörün temsilcilerini TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getiriyor.



Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırlayacak olan fuara, Bafra bu yıl onur konuğu olarak katılıyor. Yurt içi ve yurt dışından Fuara binlerce ziyaretçi beklediklerini kaydeden TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Fuarlarımızda sektör temsilcileri ile ilgilileri bir araya getirerek bölgenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Başta Samsun olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilerimiz; sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri incelemenin yanı sıra yeni iş birlikteliklerine de imza atabilecek” diye konuştu.

Yabancı ziyaretçide iki kat artış bekleniyor

Yükselen bir grafik gösteren 3. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın geçen yıla göre iki kat daha fazla yabancı ziyaretçi ağırlayacağını öngören Alagöz, "Yurt dışı ofislerimiz kanalıyla yapılan etkili tanıtımlar ile İran, Gürcistan, KKTC ve Azerbaycan’dan 211 yabancı profesyonel ziyaretçi getiriyoruz. Yabancı ziyaretçilerimiz ve katılımcı firmalarımıza görüşme ortamı hazırlayarak önemli ticari anlaşmaların gerçekleşmesine de vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Bafra “Onur Konuğu”

Fuarın bu yıl ki Onur Konuğu’nun ise Bafra olduğunu söyleyen Alagöz, “Fuarımız da Bafra’ya özgü ürünlerinde sergileneceği özel bir alan da olacak. Bu özel çalışma için bize destek olan Bafra Kaymakamlığına, Bafra Belediye Başkanlığına, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasına, Bafra Ticaret Borsasına, Bafra Ziraat Odası Başkanlığına ve tarım birliklerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.