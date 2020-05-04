Tarım ve sanayi sektörü devam ediyor ama turizm sektörü durdu

04 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclis Başkanları, Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı.

Karaloğlu, BAKA'da COVID-19 salgını nedeniyle yararlanıcılardan gelen proje uygulama sürelerinin 6 (altı) ay süreyle uzatılması taleplerini görüşeceklerini ve BAKA'nın genel yönetimine ilişkin kararlar alacaklarını, 2020 Yılı Güdümlü Proje Desteklerine ilişkin stratejileri ele alacaklarını belirtti.

BAKA’nın bölgenin her türlü sıkıntısının çözümünde çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti.

''Bizim asıl üzerinde çalışacağımız konu ise koranavirüs döneminden çıkışla ilgili olmalıdır. BAKA olarak önceliğimiz, projelerimizi hayata geçirmenin yanında Koranavirüs süreci bittikten sonra Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinin bu süreçten en hızlı çıkma aşamasında neler yapabiliriz ve bu süreçten nasıl hızla çıkarız sorusunun cevabı olmalıdır.''

-Bölge ekonomisine turizm yön veriyor

Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinin en önemli geçim kaynağının turizm olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, şunları kaydetti.

''Burdur'un ürettiği sütü de tüketen turizm sektörüdür, Isparta’nın ürettiği tarımsal ürünü de, meyveyi, sebzeyi de tüketen turizm sektörüdür. Dolayısıyla Korana virüsten etkilenen en önemli sektör turizmdir. Turizmde bütün dünyada şuan kepenk indirilmiş durumda. Tarım, sanayi ve imalat sektörü devam ediyor, gıda sektörü devam ediyor ama turizm sektörü durmuş durumda. BAKA'nın yapacağı en önemli çalışma bölgenin ekonomisini tekrar rayına koyabilmek olmalıdır. Bunun için yeni bir tanıtım atağına başlamak zorundayız. Koranavirüs süreci sonrasında turizm hareketliliğini tekrardan sağlamak zorundayız.''