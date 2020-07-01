Tarıma artan ilgi, Egeli yan sanayiciyi sevindirdi

01 Temmuz 2020

Nihat DELİBAŞI/İZMİR

Koronavirüs sonrası tarıma olan ilginin artmasıyla tarlalarda üretim faaliyetleri arttı. Tarım makineleri ve traktörler dur durak vermeden çalışırken Avrupalı traktör üreticileri yaz tatillerini ve fabrika bakımlarını iptal etti. Bu karara yerli traktör üreticileri ayak uydurunca, tedarikçi firmalar siparişleri yetiştirmek için aralıksız çalışmaya başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Süha Kahraman, yan sanayide işlerin artarak devam ettiği bilgisini paylaşırken, “Devletin açıkladığı destekler devam etmeli” dedi. Kahraman, ana sanayinin durmasına paralel OEM üreticilerine parça tedarik eden firmaların üretime ara verdiğini ancak after market olarak adlandırılan yedek parça pazarında daralmanın yüzde 10-15 seviyesiyle sınırlı kaldığını kaydetti. Torbalı’daki tesislerinde üretime devam ettiklerini belirten Kahraman, “ABD’de üretilen bir otomobilin yedek parçalarının yüzde 60’ı, Avrupa’da üretilenlerin ise yüzde 30-40’ı Çin’den geliyor. Ana sanayinin durduğu bir ortamda tüketiciler, araçlarının bakımına özen göstermeye gayret etti. Bu, yan sanayide çarkların kısa süreli durması dışında devamını sağladı. Kamyon, traktör grubunda ana sanayi ve yan sanayide ise durma hiç olmadı” diye konuştu. Kahraman, sektör fuarlarının iptalinin de Avrupa’ya yakınlık nedeniyle yerli sanayiyi olumlu etkilediğini aktararak şunları söyledi: “Bu durum bir sene daha devam eder. Bu süreçte sektörün pozitif yola devamı için pandemi sürecinde açıklanan kısa çalışma ödeneği, stok, kredi, finansman gibi desteklerin devamı gerekiyor.”

Yerli sanayiyi olumlu etkileyecek

Çelikiş Dişli Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Okyay Erik de pandeminin ardından tarımın ön plana çıkmasıyla Avrupalı traktör üreticilerinin yaz tatili uygulamasından vazgeçtiklerini, yerli üreticilerin de benzer kararlar aldığını açıkladı. Firmalarının da kesintisiz üretime devam ettiğinin bilgisini paylaşan Erik, “Geçmişteki 1-2 aylık tatiller bu sene olmadı. Üreticiler yurtiçinden ve yurtdışından ürün tedarik ederdi. Pandemi sürecinde tedarik zincirindeki kırılma sektörü önlemler almaya itti. Yerli tedarikçiler öne çıktı. Bu sürecin Türk sanayisine olumlu etkisi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Traktöre yüksek talep var

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, geçtiğimiz yıllarda zor zamanlar atlatan sektörün bu yıla artan taleple başladığını, salgınla sekteye uğradığını ancak şu anda piyasada traktöre olan yüksek talebin, devletin tarım sektörüne vereceği destekler ile ilk iki çeyrekte yaşanan kaybın telafisine imkan sağladığını kaydetti. Saylan, “Geride bıraktığımız zor günlerden sonra Türkiye, üretmeye, kaldığı yerden büyümeye ve gelişmeye devam etmeli” dedi.