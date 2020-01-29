Tarımda eğitime devam

29 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.’nin Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiği, 5957 sayılı Sebze ve Meyve ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanuna bağlı yönetmeliklerle ilgili eğitim programı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Seminer Salonu’nda yapıldı.

Soğuk hava deposu sahipleri, üreticiler, köy muhtarları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına hal kayıt sistemi ve künye alımı ile ilgili eğitim verildi. Sektör temsilcilerinin konuyla ilgili sorunları dinlenirken, çözümleri üzerinde tartışıldı.