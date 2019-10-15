“Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”

15 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Dövizin yükselmesi ve buna bağlı artan maliyetler sonrasında geçen yıl gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın enflasyonu tetiklediğini söyleyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, alınan bazı tedbirler ve yaz aylarında tarla ürünlerinin pazara çıkması ile gıda fiyatlarının gerilediğini belirtti. Gıda fiyatlarını kontrol altına almak için kalıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Coşkun Dönmez, Hazır yemek & Catering üreticilerinin fiyat artışlarından sorumlu tutulduğunu söyledi. Coşkun Dönmez, “Oysa gıda fiyatlarının yükselmesine tarımdaki yapısal sorunların neden oluyor” dedi. Çiftçiden tarla ürünlerini satın alıp piyasaya süren aracıların da artışa neden olduğuna vurgu yapan Dönmez, “Bu artıştan son tüketicilerin yanı sıra, çiftçiler ve temsil ettiğimiz hazır yemek & catering sektörü de çok olumsuz etkileniyor. Nitekim Merkez Bankası’nın geçen yıl yayınladığı enflasyon raporunda gıda enflasyonunun tarımdaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı açıkça görüldü” diye konuştu.

“Anlaşmalı ekim yaptırıyoruz”

Dönmez, BUYSAD olarak çiftçilerden ürünlerini doğrudan satın alıp aracıların yol açtığı artışa engel olmak için harekete geçtiklerini de söyledi. Bu çalışmaları yürütürken çiftçilerle birebir anlaşmanın yol açtığı bir dizi sorun olduğunu vurgulayan BUYSAD Başkanı Dönmez, bu sorunun çözümü için kooperatifçiliğin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gıda kaynaklı enflasyonun düşmesi için çiftçilerin yüksek girdilerinin düşürülmesi özellikle sulu tarımın teşvik edilmesi de isteyen Coşkun Dönmez, bu konuda acil düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da vurguladı.