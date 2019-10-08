Tarımın yenilikçi fuarı sektör satışlarını artırmak için kapılarını açtı

08 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının en son örneklerinin sergilendiği ve ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun yelpazenin sergilendiği tek fuar olma özelliğini taşıyan Burtarım 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları; çiftçileri 50 bin metrekarede tarım ürünleriyle buluşturuyor.

14 ülkeden 275 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ve yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklentisiyle kapılarını açan fuarda, traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grupları dikkati çekiyor. Öte yandan sergilenen ürünlerle yerli ve milli vurgusu yapılan fuarlarda, modern tarımın tüm süreçlerini gözler önüne sunuluyor. Katılımın ücretsiz olduğu fuarlar, 12 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Fuarlar; Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 55’in üzerinde fazla ülkeden organize edilen 1000’in üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.

Fuarda konuşan Tüyap AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarım ve hayvancılık alanlarında güçlü bir modernleşme yaşanırken, sektör profesyonelleri tarım ve hayvancılık modernizasyonu için teknolojik hizmetlerin tanıtıldığı platformlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları ihtiyaçların karşılanması noktasında bir sektör buluşması haline gelmeye devam ediyor’’ dedi.