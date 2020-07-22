“Tarsus-Seyhan-Tuzla kıyıları ekonomiye kazandırılmalı”

22 Temmuz 2020

MERSİN-DÜNYA

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, Tarsus-Seyhan-Tuzla kıyı kesiminde yer alan bakir tarım alanları, kumsallar ve boş sanayi arazilerine dikkat çekerek bölgeye yatırım çağrısı yaptı. Tarsus-Tuzla kıyısındaki arazilerin Çukurova Bölgesi’nin en önemli tarımsal üretim alanlarından biri olduğunu hatırlatan Hasan Engin, burada üretilen ürünlerin Mersin’in tarımsal üretiminde üst sıralarda yer almasını sağladığını kaydetti. Engin, “Bu bölgenin her sorununun çözülmesi ülkemize ve üreticilerimize kazandıracaktır. Kendi kendine yeten bir ülke olmamız için çiftçilerimizin yanında olmalıyız ve sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeliyiz. MESİAD olarak bölgenin tanıtılması ve yatırımların yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Tarsus-Seyhan- Tuzla kıyı kesimindeki kumsal alanların turizme kazandırılması ile Mersin’de turizmin önem kazanacağını belirten Engin, “Son yıllarda bacasız sanayi ismi ile anılan turizm değer kazanmış, bölge ve ülkeler daha fazla turist almak için yarış haline girmişlerdir. Tarsus, Seyhan ve Tuzla da sahip olduğu kıyı şeridi ve temiz denizi ile turizme kazandırılması gereken bir bölge. Tarımsal üretimde ön planda olan bölgenin tarım arazilerine zarar vermeden bu bölge değerlendirilmeli” diye konuştu.

“Bölgedeki sanayi alanları genişletilsin”

Karataş, Yumurtalık ve Ceyhan hattında ayrıca enerji ve sanayi alanında önemli tesislerin üretim yaptığını belirten Engin, şöyle konuştu: “Ceyhan Tunaş Termik Santrali ile yapım aşamasındaki Emba Hunutlu Termik Santrali, sanayi üretim alanları, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Ceyhan Terminali ve Sönmez Çimento gibi sektör devleri burada üretim yapıyor. Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi de bölgenin önemli sanayi merkezlerinden. Sanayi üretiminin günden güne önem kazandığı bu yıllarda burada yapılan üretimi ‘nasıl arttırabiliriz’ diye düşünmeliyiz.” Engin, “Yapımı devam eden Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı, deniz ve demir yolları, karayolları ulaşımı ile Marmara havzasına alternatif olan Çukurova, dünyanın geleceğine yön verecek çekim merkezlerinden bir tanesidir” dedi.