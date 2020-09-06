Tarsus Ticaret Borsası, bu yıl 3 milyar liralık işlem hacmi hedefliyor

06 Eylül 2020

MERSİN-DÜNYA

Yılın ilk 7 ayında toplam 2 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan Tarsus Ticaret Borsası (TTB) ihracata yönelik işlem hacmini ise 62 milyon TL’ye çıkardı. Yaş sebze meyve işlem hacmini de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 190 milyon TL’den 285 milyon TL’ye yükselten TTB, yılın sonunda yaklaşık 3 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor. 2014 yılında beridir, bölgedeki tarımsal üretimi yüksek katma değere dönüştürmek için 30 dönüm arazi üzerine kurulu 15 bin ton kapasiteli depoları, açık alana sahip buğday pazarı, 2500 ton kapasiteli soğuk hava depoları ve hububat analiz laboratuvarı ile hizmet verdiklerini belirten Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “Yaş sebze meyvenin ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik farklı hedef pazarlar ve fonksiyonlar sunan ve gittikçe gelişen elektronik ticaret imkânları konusunda yüksek hacimli ve tanınmış elektronik pazaryerlerinde üyelerimizin yer alma imkânları konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bu yıl 8 dönüm arazi üzerinde faaliyete aldıkları 40 bin tonluk lisanslı depo yatırımı ile depolama altyapılarını güçlendirildiği belirten Murat Kaya, önümüzdeki günlerde 2500 ton depolama kapasitesine sahip soğuk hava depolarında 400 tonluk kapasite artışı için de revizyon ve bakım çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Kaya, fizibilite çalışmaları devam eden GES yatırımı ile de kendi elektriğini üreten bir kurum olarak soğuk hava deposu maliyetlerini de düşüreceklerini ifade etti.

Son verilere göre pandemi döneminde tam 1 milyon kişinin ilk defa e-ticareti kullanmaya başladığını ifade eden Murat Kaya, son 6 aylık süreçte toplam 1 milyar 366 milyon sipariş verildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Şu an ülkemizde aktif 63 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu dikkate aldığımızda e ticarete dönük yatırımlar da hızla devam ediyor. TOBB tarafından sağlanan e-ticarette Güven Damgasına sahip şirket sayısı da son verilere göre 17’ye ulaştı. Ayrıca devletimiz tarafından e-ticaret sitesi kurulmasının desteklenmesi sektörlere olumlu etki yaratıyor.”