Tarsus TSO’dan üyeleri için maske protokolü

14 Mayıs 2020

MERSİN- Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile İmece Tekstil arasında Oda üyelerine yönelik indirimli maske satış protokolü Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak ile İmece Tekstil firmasının sahibi İlhan Çatal arasında imzalanarak hayata geçirildi. İşbirliği protokolüne göre İmece Tekstil firması ürettiği tek kullanımlık üç katlı medikal maskelerin satışını Oda üyelerine yüzde 20 oranında indirim uygulayarak yapacak.

Protokol imza töreninde konuşan Tarsus TSO Başkanı Koçak, toplum ve halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına önlem amacıyla üyelerimiz ve çalışanlarının önce sağlığını korumayı amaçladıklarını belirterek, “Bu protokolü önemsiyoruz. Gerçekten ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının hem sağlık hem ekonomi alanındaki etkilerini ciddi hissettik ve hissetmeye de devam ediyoruz. Bu dönemde maske kullanımı toplum ve halk sağlığı açısından çok önem arz ediyor. Bizler de üyelerimizi düşünerek bu protokole imza attık. Hayırlı olmasını diliyoruz. Salgının da en kısa zamanda sona ermesini umut ediyoruz” diye konuştu.