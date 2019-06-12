Taş Mektep’in bir bölümü Barış Müzesi olacak

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya’nın tarihi ve kültürel çeşitliliğini tanıtmayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, restorasyon çalışmaları süren Tirilye’deki tarihi Taş Mektep’te Barış Müzesi hayata geçirecek. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Taş Mektep’in bir bölümü Barış Müzesi olarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak.

Müzelerin, toplumun kültürel belleğini oluşturduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’ya Barış Müzesi’nin yakışacağını söyledi. Taş Mektep’in kimliğine özgün bir şekilde yaşayacağını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Bu kapsamda yapılacak dersliklerde atölyeler oluşturulacak. Bir kısmı müze olurken, Tirilye ve bölgesi, Mudanya’nın geçmişi ve tarihi anlatan bir çalışmanın yanı sıra bir kütüphane kurulacak” dedi.

Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türk Dünyası Araştırmaları Uzmanı Prof. Dr. Selma Alyılmaz, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Emekli Arkeoloji Müzesi Müdürü Öcal Özeren ve belediye teknik birimlerinin temsilcilerinin de bulunduğu bir Müze Danışma Komisyonu oluşturuldu.