Taşkın Müzesi 2020’de hizmete alınacak

12 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,’Taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi inşaatımız hızla devam ediyor.



Genel Müdür Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu ifade ederek, bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başlandığını belirtti.

Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde yapılan müzeden 7'den 70'e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Aydın, "Müzede, 'taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlar' ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.



Genel Müdür Aydın, projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:



Aydın, "Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın Müzesi projemiz fark yaratan bu projedir. İnşallah Müze inşaatımız 2020 yılında tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Taşkın müzesini bizzat projelendirerek, her detayı ile yakından ilgilenen Bölge Müdürü V. Dr. Emre Akçalı başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür etti.



Müzede neler olacak?



Taşkın Müzesi'nde, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir ve şehir taşkını modeli, heyelan-taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı Of heyelan/taşkın maketi, bilgilendirme sinema salonu, acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü ve erken uyarı simülatörü yer alacak.



Müzede ayrıca dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına bakabilecek.