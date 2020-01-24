Taşköprü Belediyesi, kendi enerjisini üretecek

24 Ocak 2020

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 10 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesi’nin yaptığı ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Çatal, “Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis ettiğimiz Harmancık Mahallesi’ndeki taşınmazların takas trampa çalışmaları Milli Emlak Müdürlüğü tarafında yürütülüyor. İlçe imar sınırları içerisinde uygulama revizyon imar plan çalışması için belediye meclis kararı alındı ve müellif firma tarafından çalışmalar devam ediyor. Gizlice Mahallesi’ndeki taşınmazın ilçeye gelen sanayiciler tarafından istihdam amaçlı kullanılabilmesi için gerekli çalışmalar bakanlık nezdinde devam ediyor. Yine aynı alanda güneş enerjisi santrali (GES) TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Artık belediyemiz kendi elektriğini üretebilecek" dedi.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nin de elektrik ihalesinin yapıldığını belirten Çatal, “2020 yılı içerisinde tahsis yaptığımız firmalar üst yapı çalışmalarına başlayacaktır. Ethem Mahallesi ve Sümer Mahallesi’ni kapsayan kuru dere çevresine yaklaşık 2 kilometrelik mesafede projesi hazırlanan bisiklet-yürüyüş yolunu ve çevre düzenlemesini yapıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi. Hasanlı Göleti’nden temin edilecek içme suyu için de projede kullanılacak boruların geldiğini akataran Çatal, “Arıtma projesi ise İller Bankası’nda ihale aşamasında. En kısa zamanda ilçemize doğal kaynaklı içme suyunu getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl 1 MW gücünde GES Projemiz onaylanmış olup, en kısa zamanda belediyemizin kârına olan bu projemizi de hayata geçireceğiz” dedi.

Belediyenin toplam borcu 9.1 milyon lira

Taşköprü Belediyesinin mali durumu hakkında da bilgi veren Çatal, “Belediyemizin toplam borcu şu an itibariyle 9 milyon 188 bin 202 lira 82 kuruştur. 1 Nisan 2019 tarihinden 17 Ocak 2020 kadar 6 milyon 952 bin 741 lira 96 kuruş borç ödemesi yapılmıştır. Biz şeffaf belediyecilik yapacağız. 2019 yılında gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 94’tür. Bu da bizim gerçekçi bir bütçe hazırladığımızın göstergesidir. Yine su fatura tahsil oranımız da yüzde 113’tür” ifadelerini kullandı.