“Tataristan’la tarihi bağlarımız ekonomide de derinlik kazanacaktır”

15 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Oda Hizmet Binası’nda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un yanı sıra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shamil Ageev, Tataristan’dan gelen firma temsilcileri ve BTSO üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, küresel ölçekte son dönemde yaşanan gelişmelerin ticarette farklı dengelerin oluşmasına imkan oluşturduğunu söyledi. Uluslararası alandaki ortaklıkların yeni bir bakış açısıyla şekillendiği bir dönemde tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilerin ticari alanda da derinleşmesinin stratejik önem taşıdığını ifade eden İbrahim Burkay, “Ülkemiz ile Tataristan arasında 2001 yılında 7,7 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2008 yılında 2,9 milyar dolara çıkarken; Türkiye, Tataristan'ın başlıca ticaret ortağı konumuna yükselmişti. Ancak bölgesel jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden bu ticaret hacmi 2018 yılında 315 milyon dolar seviyesine kadar geriledi. Bursa iş dünyası olarak yoğun temasların ticari ortaklıklara dönüşmesi adına elimizden gelen tüm gayreti göstererek inşallah bu rakamları yine çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Türk yatırımcılara uygun sanayi alanları oluşturduk”

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da, Tataristan’ın yatırım açısından Rusya’nın en cazip bölgeleri arasında bulunduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iki ülke arasındaki ticari işbirliklerine büyük önem verdiğini vurgulayan Minnihanov, “Türkiye, Tataristan Cumhuriyeti için öncü ortaklar arasında bulunuyor. Tataristan ekonomisine yönelik yabancı yatırımların dörtte birinden fazlası Türk ortaklarımıza ait. Yeni sanayi alanlarımızı da Türk yatırımcılarımızın gereksinimlerine göre oluşturduk. Özellikle Alabuga ve Innopolis bölgesi, yatırımcılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

Tataristan ekonomisinde petrokimya, otomotiv, makine, tarım ve enerji sektörlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Önümüzdeki süreçte Bursa iş dünyasıyla işbirliklerimizi artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Tataristan’daki firmalarımızın da yönünü Bursa’ya ve Türkiye’ye çevirmesi gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz forum ve zirvelerle işbirliği için gerekli koşulları oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolü imzalandı

Forumda ayrıca Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi Genel Müdürü Timur Şagivaleyev ile 2014 yılından bu yana Tataristan’da üretim yapan Coşkunöz Holding’in CEO’su Erdem Acay da sunum yaptı. Sunumların ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Tataristan TSO Başkanı Shamil Ageev arasında işbirliği protokolü imzalandı.