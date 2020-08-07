TAYSEB’e, pandemide yeni yatırım yapıldı

07 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) Başkan Yardımcısı Aydın Erdemir, bölgenin orta vadede tamamlanması beklenen kimya/ petrokimya yatırımlarının gerçekleşeceği Ceyhan-Yumurtalık havzasının tam merkezinde olduğunu belirtti. Erdemir, “Serbest Bölgenin kurucusu ve işletici olan ve TEKFEN Holding kuruluşu olan TAYSEB yaptığı yatırımlarla, bölgede yatırım yapmış ve yapmak isteyen firmalara yeni avantajlar sağlamaya devam ediyor. Pandemi sürecinden önce yeni ve modern yemekhanemizi tamamladık. Hijyen ve sağlık kurallarından taviz vermeksizin hizmet veriyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. COVID-19 ve mesleki kazaların önüne geçebilmek için tam zamanlı modern sağlık merkezimiz tamamlanarak 7/24 hizmet veriyor” açıklamasını yaptı.

Serbest Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve TAYSEB’in bir binada hizmet vermesini sağlayacak yeni idari binanın tamamlandığını açıklayan Erdemir, “Tüm birimlerin bir binada yer alması bürokratik işlemleri kolaylaştıracağı gibi işlemlerin de hızlanmasına neden olacaktır” diye konuştu.

“Yatırımcılar için enerji maliyetlerini düşürüyoruz”

2020 yılının ilk yarısında bir önceki yıla oranla yüzde 11 artışla 658 milyon dolar işlem hacmi gerçekleştirdiklerini, yıl sonunda ise 1.5 milyar dolar hedeflediklerini belirten Erdemir şunları kaydetti: “Yıllar itibariyle ticaret hacminde istikrarlı artış gösteren TAYSEB’de, yeni yatırımların tamamlanarak faaliyete geçmesi ile büyümemizin önümüzdeki yıllarda da artacağı öngörülüyor. COVID- 19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen bu süreçte bölgemizde yatırım yapmak için görüştüğümüz yatırımcılardan Türkiye’de kimyevi madde, lojistik ve denizcilik sektörünün başarılı firmalarından Hicri Ercili, pandemi döneminde bölgemizde yatırım kararı alarak inşaat çalışmalarına başladı. Firma, 50 bin metrekare açık alan üzerinde alüminyum sülfat üretimi ve depolanması için tesis kuracak olup, hem iç piyasanın talebini karşılayacak hem de ihracata yönelik çalışacak.”

Serbest bölgenin gelişmesine önemli katı sağlayacak olan yaklaşık 37 milyon dolarlık altyapı ve üst yapı yatırımlarına başladıklarını bildiren Erdemir “Doğalgaz ve 154 kV şalt merkezi yatırımlarını 2020 yılında tamamlayarak enerji maliyetlerini aşağı çekme yolundaki en önemli yatırımlarımızı tamamlamış olacağız. Bölgemizde kimya ve petrokimya tesislerinin kümelenmesiyle olası riskler dikkate alınarak acil durumlara müdahale için yangın söndürme aracı satın alındı ve hizmete girdi. Yalnızca, bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecek yılların ihtiyaçları da gözetilerek inşa edilen modern binamız tamamlandı” diye konuştu.