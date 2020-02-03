Tayvan’la iş imkanları TTSO’da anlatıldı

03 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO - TRABZON



Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) İstanbul Ofisi Müdürü Ceyda Kuo ve Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz, TTSO’yu ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Tayvan heyeti, daha sonra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. TAITRA İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz, Tayvan’ın ekonomik yapısı ve iş imkânları konusunda bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:



“Tayvan, 500 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 350 milyar dolarlık ihracatıyla dünyanın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biridir. Özellikle Arge ve inovasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, tekstil makineleri, ayakkabı makineleri, takım tezgâhları, kauçuk ve plastik başta olmak üzere pek çok sektörde dünyanın en önemli rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Tayvan hükümeti, çevre dostu sanayi üretimini, biyoteknik ve medikal ile savunma sanayisini, yeni tarım uygulamalarını, Silikon Vadisi projelerini büyük oranda desteklemektedir. Kümelenme projeleriyle sanayide çok gelişmiş hale gelen Tayvan’da makine üretiminin yüzde 80’i ihraç edilmektedir. Hassas makinelerden artık akıllı makinelere geçiş sağlanmaya başlanmıştır. İleri teknoloji ve akıllı makine üretimini de devlet desteklemektedir.”



“Türk gıda ürünleri tayvan’da beğeniliyor”



Poyraz, Tayvan – Türkiye arasında ortalama yıllık 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu da belirterek, şunları söyledi:



“Trabzon’un Tayvan ile ticarette büyük şansı var. Türkiye’de üretilen kuru incir, kuru kayısı, deniz ürünleri, zeytinyağı, domates salçası, çay, fındık ve diğer kuruyemiş çeşitleri, kiraz ve çilek gibi meyveler Tayvan’da çok beğeniliyor. Ancak Türkiye bugüne kadar bu ürünleri iyi pazarlayamadı. Bazen tanıtım bazen de sertifikasyon konularında sorunlar yaşandı. Türkiye’nin Tayvan’a satabileceği gıda ürünleridir. Bu konuda çalışılması gerekmektedir. Tayvan’da yılda yaklaşık 60 tane çeşitli konularda uluslararası fuarlar düzenlenmektedir. Gerek alım heyetlerine gerekse tek başına gelmek isteyen firmalara, yıllık cirolarına göre fuara katılım desteklerimiz mevcuttur. Hem İstanbul’daki Tayvan Ticaret Ofisi hem de Türkiye’nin Tayvan’daki ticaret ofisi iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için işadamlarına her türlü yardımı yapmaya hazırdır.”

Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Müdürü Ceyda Kuo ise Trabzon’da yürütülen projelerin kendilerine anlatıldığını belirterek, “Gerçekten TTSO tarafından dünya çapında projeler yürütüldüğünü gördük. İki tarafın da kazanacağı işbirliklerine imza atmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi. Poyraz ve Kuo daha sonra işadamlarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.



Trabzon’un sanayici ve ticaretinin anlatıldığı filmin izlenmesinin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Umarız bu ziyaretiniz güzel bir başlangıç olur ve ilişkilerimizi geliştiririz” ifadesini kullandı. Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant’la birlikte konuklarına ziyaretin anısına plaket takdim etti.