Techxtile Start-Up Challenge’a 174 proje başvurdu

06 Kasım 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) sektörde yeniliği ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge, pandemiye rağmen rekor başvuru ile start aldı. Geçtiğimiz yıl 104 projenin yarıştığı programa bu yıl yüzde 66 oranında artış ile 174 projenin başvurması dikkat çekti. Programa başvuran girişimci ve girişimci adayları ilk eğitimlerini Proje Koordinatörü ve Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum’dan aldılar. Online ortamda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim toplantısında Batum, girişimci adaylarına tekstil sektörünü, sektörün geleceğini ve yapılması gerekenleri anlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, pandemiye rağmen 174 girişimci ve girişimci adayının programa başvurmasının sektörün geleceği için umut vaad ettiğini söyledi. Taşdelen Engin, başvuru sürecinin yoğun bir katılımla sonlandırılmasının ardından girişimcilik eğitimlerine başladıklarını belirterek, “Katılımcılarımızı bu sürece daha donanımlı hazırlamak istiyoruz. Bu bir yarışma değil aslında ve dolayısıyla herhangi bir kaybedeni yok. Tüm katılımcılar çok değerli bilgi ve donanım kazanacaklar” dedi.

“Girişimcilikte dünya ile rekabet etmeliyiz”

Birçok sektöre rol model olan ve uluslararası nitelikte başarılı bir şekilde gerçekleştirilen UTİB Ar-Ge proje Pazarı Zirvesi’ni geçtiğimiz yıldan itibaren Techxtile Start-up Challenge adıyla sürdürdüklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, değişikliğin nedenini şöyle anlattı: “Global start-up ekosistemine bakıldığında ilk 5 sırada Silikon Vadisi, New York City, Londra, Pekin ve Boston alıyor. Bu bilgi ve yenilik hubları her gün yeni bir ürün ve hizmet ortaya koyuyorlar. Benzer ekosistemleri bizler de kurabilmeliyiz, kurmak zorundayız. 2019 Küresel Start-up Raporu’na göre en iyi 30 start-up ekosisteminin ilk sırasında ABD’den Silikon Vadisi birinci sırada yer alırken ikinci sırada ise yine ABD’den New York var. Üçüncü ve dördüncü sırada Londra ve Pekin’i görüyoruz. Beşinci sırada yine ABD’den Boston’un olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ilk 30 start-up ekosisteminin 12 tanesi ABD’de yer alıyor. Bu veriler bile aslında bize oldukça fazla şey söylüyor. Sonuç olarak bu verileri Türkiye açısından okuduğumuz zaman Start-Up ekosistemlerinin sayılarının artması, nitelik olarak da kendini geliştirmeleri gerektiği açık. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe de rakipleriyle mücadele edebilmesinin en önemli basamaklarından biri de budur. Yeniliklerin, dönüşümün ve inovasyonun hayatın bir parçası olduğunu göz önüne alarak ve ulaşılan tecrübeyi değişen rekabet şartları ile birleştirerek biz de Techxtile Start-Up Challenge projemiz ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerini, girişimcilik ekosistemine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Şehrin dinamikleri bir araya geldi

Pınar Taşdelen Engin, Tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündükleri TechXtile Start-Up Challenge için Bursa’nın tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini vurguladı. Engin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayiciler, üniversiteler, teknopark ve teknokentlerin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve BUTEKOM gibi şehrimizin önemli kurumları ile yapılan işbirlikleri ile sektörde girişimciliği geliştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Birbirinden yaratıcı projeler dikkat çekiyor

Pınar Taşdelen Engin, etkinliklerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, katılımcı sayısı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl Techxtile Start-Up Challenge programına toplam 174 proje başvurusu oldu. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi döneminde geçen seneye göre yüzde 66 oranında bir artışı ile rekor düzeyde başvuru almak bizleri mutlu etti. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise ağırlığın Bursa, Ankara ve İstanbul’dan yapıldığını görüyoruz. Bu dönem birbirinden farklı ve ilgi çekici projelerle karşılaşacağız. 11 adayımız, içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi ile ilgili ürettikleri proje ile başvuru yaptılar. Akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Adaylarımızın dünya gündemini yakalamış olmaları ve bu konuda proje üreterek katıldıklarını görmek sevindirici bir tablo.”