“Tedarik sanayi olmadan ana sanayide büyüme düşünülemez”

27 Nisan 2018

Sabiha Toprak

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türk ekonomisi için tedarik sanayilerinin önemine değinerek, “Bütün sektörlerin dayanak noktası ve temel gücü tedarik sanayileridir, özellikle otomotiv sektöründe son derece belirleyici konumdadır. Tedarik sanayi olmadan otomotiv sektöründe büyüme düşünülemez” dedi.

İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya gelen Kanca, Bursa’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla otomotiv sektörü için tarihi bir zirve gerçekleştirdiklerini belirtti. Otomotiv endüstrisinde gelişen trendler doğrultusunda yüksek teknolojiye geçişi sağlayacak adımların belirlenmesi amacıyla zirve gerçekleştirileceğini ifade eden Kanca; teknolojik yetkinlik, Ar-Ge yetkinliği, insan kaynağı, rekabetçiliğin artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında sektör temsilcileriyle görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmaları ve görüşleri değerlendiren Kanca, “Sektör ve bakanlık temsilcileri ile bürokratların çok geniş katılım sağladığı Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi ile sektörün tüm sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci yetkiliye, yani Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ ye iletme imkânımız oldu. 5 saati aşan bu tarihi çalıştay ile sadece tedarik sanayinin sorunları değil, bakanımız tarafından gelecek ile ilgili planlar, politikalar ve otomotiv tedarik sanayinin önemi de paylaşılmış oldu” dedi.

Kanca, son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik sanayinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, “An itibariyle Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80’ini üretebilecek durumdadır. Kendi gücümüzü iyi bilmeliyiz. Bugün Almanya bile bir otomobilin yüzde 100’ünü yerli üretimle yapamazken, otomotiv tedarik sanayimiz önemli bir aşama kaydetmiş, etki alanını arttırmıştır ve global oyuncu olmuştur. Özellikle ana ve tedarik sanayi iş birliği ile Türk sanayisi çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

“Yurt dışı algımızı güçlendirmeliyiz”

Uluslararası Ticarette başarı için güçlü, olumlu bir ülke algısına sahip olunması gerektiğini aktaran Kanca, “Kısa ve orta vadede Türkiye algısındaki olumsuzluk tedarik sanayiyi, uzun vadede ise ana sanayiyi etkileyecektir. Ülke algısının iyi yönde gitmesi, birkaç yıl öncesine dönmesi için yurt dışında, özellikle Almanya’da otomotiv sektörünün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor hem de onları Türkiye’ye davet ediyoruz. Faaliyetlerimizi sadece Avrupa ile sınırlı tutmuyoruz. Otomotiv sektörünün geliştiği pazarlarda aktifiz. Geçen hafta, TAYSAD üyelerinden oluşan bir heyetimiz Hindistan’da idi. Hintli ticari araç üreticilerinden TAFE ve Ashok Leyland firmaları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yıl içinde ayrıca Fransız PSA’ya da heyet ziyaretimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor” diye belirtti.

Avrupa da daha fazla görünür olmalıyız ve daha çok kurumda, STK’da yer almalıyız

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE)’ne ikinci kez başkan seçilmesinin Avrupalı iş ortaklarının Türk sanayisine duyduğu güveni gösterdiğini belirten Kanca, “İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen EUROFORGE Genel Kurul Toplantısı’nda ikinci kez başkan seçilmem böyle politik bir ortamda beni ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı. Son bir yıldır bazı Avrupalı firmaların yönetici ve çalışanlarının, Türk tedarikçilere karşı olumsuz bir yaklaşımı olmaktaydı. Türk tedarikçilerden, yeni projeler için teklif isteme mektuplarının geri çekilmesi ya da sözleşme aşamasına gelmiş projelerin iptal edilmesi gibi olumsuzluklar yaşandığını işitiyorduk. Daha birkaç hafta önce Avrupalıların Türklere iş vermekten kaçındıklarına ilişkin medyada yer alan haberler sonrası, Avrupa’nın en saygın meslek kuruluşlarından biri olan EUROFORGE’da bir Türk sanayicisinin böyle bir göreve ikinci kez getirilmesi, Avrupalı iş ortaklarının Türk sanayisine duyduğu güveni gösteriyor” dedi.