“Tedbirler yıl sonuna kadar uzatılmalı”

02 Temmuz 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan ekonomik tedbirlerin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Pandeminin Adana’da en çok hizmet sektörünü vurduğunu anlatan Menevşe, oteller, lokantalar, özel hastaneler, özel okullar gibi işletmelerin zor günler geçirdiğini, bu durumun atlatılabilmesi için devletin aldığı tedbirlerin yıl sonuna kadar devam etmesi, ayrıca özel bankaların finansmana ulaşımda işletmelere daha toleranslı davranması gerektiğini kaydetti.

DÜNYA’ya konuşan ATO Başkanı Menevşe, “Adana’da koronavirüs bazı sektörlerde ciddi sıkıntı yarattı. Bilhassa Ticaret Odası’na kayıtlı hizmet sektörü çok etkilendi” dedi. Menevşe, “Birçok firma ciro kaybına uğradı. Şimdi normalleşme ile beraber hükümetin ve devletin aldığı olumlu tedbirleri görüyoruz. Firmaların ayakta kalması adına hem istihdam hem finans yönünden alınan tedbirlerin faydası oldu ama bu süreç öyle bir süreç ki her geçen gün problemler şekil değiştiriyor. Ona göre de bu süreci yönetmek önemli. Alınan tedbirlerin süreç içerisinde kendisini geliştirmesi ve devam ettirmesi lazım” diye konuştu. Bölgedeki esnaf ve mikro ölçekli KOBİ’lerin, kapalı kalarak ciro kaybına uğradığını, işletme sermayelerini büyük ölçüde kaybettiğini söyleyen Menevşe “SSK, vergi borçları ötelendi, istihdam için kısa çalışma ödeneği gibi iyileştirmeler yapıldı ama bunlar yeterli değil. Bazı yeni tedbirler alınacağı söyleniyor. Tedbirlerin yıl sonuna kadar devam etmesi lazım” yorumunu yaptı.

“Özel bankalar rijit davranıyor”

Şu anda en büyük problemin istihdamda yaşandığını aktaran Menevşe, finansmana erişimde bazı firmaların yaşadığı sıkıntılara da değindi. Menevşe, “Bize gelen şikayetlerde sicilinde problem olanlar, geçmişte çeklerinde sıkıntı yaşananların bilhassa özel bankalar tarafından dikkate alınmadığı, bunların finansmana ulaşamadığı ifade ediliyor. Özel bankalar son derece rijit davranıyor. Özel bankaların daha toleranslı olması lazım.” ATO’nun başlattığı ihracat kamplarının pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını, tekrar devam edeceklerini kaydeden Menevşe, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Adana’ya turunçgil araştırma ve uygulama istasyonu kurulması talebinde bulunduklarını ve olumlu karşılandığını açıkladı.