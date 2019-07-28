“Tedbirli olalım canımız yanmasın”

28 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, iş kazaları konusunun inşaat sektörünün yakından ilgilendirdiğini, en çok ölümlü iş kazasının bu sektörde yaşandığını belirterek, çok tehlikeli iş kolu olarak gösterilen inşaat sektörünün, en çok ölümlü iş kazası yaşanan sektör olduğunu, bunun önüne geçmek adına eğitimlerin önem arz ettiğini vurguladı.

İş kazalarıyla ilgili işveren firma olarak elimizden geldiğince önlem aldıklarını belirten Andıç, “Her türlü malzeme ve ekipman, hepsini çalışanlarımıza sunuyoruz ama gelin görün ki bunları şantiyede kullandıramıyoruz, kullandırtamıyoruz. Çünkü öyle bir alışkanlık yok. İş kazası olduğunda ise başka bir noktaya geçiyoruz. Davalara maruz kalıyoruz ve bunların sonucunda da ciddi bedeller ödememek için bugün gereken bilgileri almak için buradayız. Bu davalar, bir firmanın kapanması boyutuna kadar varabiliyor” dedi.

İMSİAD köprü vazifesi görüyor

Son günlerde gündemde olan Müteahhitlik Yasası’yla ilgili de açıklamalarda bulunan Andıç, “Bu yasayla ilgili müracaatlar başladı. Bu konuda derneğimiz aktif bir rol üstlendi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile müteahhit firmalar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bu konunun ertelenmemesi gerekiyor. Bu yasayla birlikte müteahhitlik A’dan H’ye kadar sınıflandırılacak konut üreticileriyle alakalı. Belki bugün alacağımız B sınıfı belgeyi, belki bir sene sonra D olarak bile almakta zorlanacağız. Dolayısıyla bu konunun öneminin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“Yeniliklere hızlıca adapte olmalıyız”

Yaşam boyu eğitimin gerekliliğinin önemine dikkat çeken İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, bu bağlamda sektörü ilgilendiren eğitim toplantılarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Andıç, “Her türlü yeniliği, düzenlemeyi ve değişikliği muhataplarından dinleyerek, süratle bilgi sahibi olmaya ve bu yeniliklere de süratle adapte olmaya çalışıyoruz. Çünkü adapte olma ihtiyacının hiç olmadığı kadar arttığı bir döneme giriyoruz. Günümüzde değişim hızla gerçekleşiyor ve bizlerin de üretimden satışa varıncaya kadar her konuda eski alışkanlıklarımızdan ayrılmamız lazım. Bugünün doğrusu, kısa bir süre sonrasının eksiği ya da yanlışı olabiliyor. Yeniliklere adaptasyon hızımız ne kadar hızlı olursa, bu da bizim gelecekteki başarımızın ölçüsü olacaktır” dedi.

Andıç’ın ardından konuşan ve iş kazalarına ilişkin ülke ve dünya genelindeki istatistiklerini katılımcılarla paylaşan Küçükarda Hukuk Bürosu’ndan Av. Caner Küçükarda, Av. Sevil Karaca ve Av. Nihal Ersoy Çiçek ise iş kazalarının hukuki boyutu hakkında değerli bilgiler verdiler.

“Kanuna uygun hakkını bilmeyenin ağlaması doğru değil”

Andıç’ın ardından konuşan ve hem işçi hem de işveren vekilliği yaptığını belirten Küçükarda Hukuk Bürosu’ndan Avukat Caner Küçükarda ise, yaşanmış iş kazası davalarından örneklerle katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Küçükarda, “Bir kıdem tazminat davasında, işverenin ortalama dava sonundaki zararı yüzde 35’tir. İşveren kanuna uygun haklarını bilmiyorsa ve gereğini yapmıyorsa, işverenin de bu durumdan şikayet etme hakkı yoktur” dedi.