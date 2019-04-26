TEDx, ‘portreler’ temasıyla 4. kez Bursa’da

26 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - “Portreler” temasıyla bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek ve bin 600 kişiyi bir araya getirecek olan etkinliğin bu yılki konuşmacıları arasında Yeşim Ceren Bozoğlu, Ömer Faruk Sorak, Doç. Dr. Duygu Sağ, Cem Tarık Yüksel, Dr. Anooshirvan Miandiji, Rahim Demirbaş, Arya Su Gülenç ve Barış Sağ gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz üç etkinlikte 32 konuşmacı, 65 etkinlik partneri, 110 gönüllü, 2500’den fazla katılımcı ve 3.000.000’dan fazla izlenme ile gerçekleşen başarılı organizasyonun 2019 yılı biletleri https://market.bursakultur.com/etkinlik/tedx-bursa-2019 adresinden satın alınabiliyor.